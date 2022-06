Serie B, il Perugia ha scelto: Fabrizio Castori è il nuovo allenatore

Ormai ci siamo, mancano solo gli annunci ufficiali: Fabrizio Castori torna in pista dopo aver riportato in serie A, un anno fa, la Salernitana. Ci riproverà - perché questo è il suo obiettivo - alla guida del Perugia, un'altra grande piazza del nostro calcio che manca ormai da troppo tempo dal palcoscenico più prestigioso.

Il club umbro ha scelto l'esperienza e la fame senza età del tecnico marchigiano: sostituirà Max Alvini, che sta per firmare con la Cremonese e debutterà quindi in serie A nella prossima stagione. Castori si sta liberando dal contratto in essere con la Salernitana, poi firmerà il biennale con il Perugia. E' già tutto fatto, mancano solo dei passaggi burocratici.

Una scelta d'esperienza, quella del ds Marco Giannitti, che non vuole mancare al gran ballo per la promozione della prossima stagione. Dopo aver riportato in B il Grifo, e aver cebtrato subito i play-off, vuole alzare l'asticella. E proverà a farlo in una stagione che ritroverà grandi realtà tra i cadetti: Genoa, Cagliari, Bari, Modena, una tra Padova e Palermo, Venezia, oltre alle solite Brescia, Pisa, Benevento e non solo.

Castori, 68 anni da compiere a luglio, ha allenato in tutte le categorie del calcio italiano e ha vinto ovunque, ottenendo promozioni storiche e salvezze impossibili. Un gran bel ritorno per il campionato più emozionante d'Italia.