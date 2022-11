Serie B, Perugia - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'ultima volta che il Genoa giocò a Perugia fu nel 2004. Diciotto anni dopo torna una classica della B, partita giocata tante volte anche nella massima serie. Domenica prossima al Curi i rossoblu cercheranno punti per restare sulla scia del Frosinone capolista in fuga, mentre gli umbri andranno alla ricerca di un successo prezioso per uscire presto dai bassifondi pericolosi della B.

Il Perugia ha un’infermeria ancora con diversi giocatori acciaccati: out Struna e Matos. Castori potrà contare, salvo problemi dell’ultima ora, sia su Cristian Dell’Orco che su Luca Strizzolo. Il difensore e l’attaccante si sono allenati con il gruppo e ormai sono vicini al completo recupero. Per domani si attende la conferma. Dell’Orco, ex Spezia e Sassuolo, sembra quindi certo di un posto nella difesa a tre con Sgarbi e Curado. A centrocampo dovrebbe essere schierata la linea vista a Modena, cioè Casasola, Santoro, Bartolomei, Kouan e Beghetto. In attacco sono in pole position Melchiorri e Di Carmine, con Strizzolo che potrebbe essere schierato al posto del primo se dimostrerà di essere in buona condizione. Lo stesso Perugia visto a Modena prima della sosta dovrebbe essere schierato contro i rossoblù.

A Genova buone notizie arrivano dal centro sportivo di Pegli per Blessin. Sturaro e Ilsanker sono infatti recuperati dai rispettivi infortuni e sono rientrati in gruppo in pianta stabile: entrambi saranno abili e arruolabili per la trasferta di domenica a Perugia. Al bomber Coda affidate le chiavi dell'attacco, con Aramu alle sue spalle e Strootman in regia a centrocampo. Il Grifone pin Umbria con una rosa completa e di spessore.

Perugia - Genoa: probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2) Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Paz, Kouan, Bartolomeo, Santoro, Beghetto, Strizzolo, Di Carmine. All. Castori.

GENOA (4-2-3-1) Blessin, Semper, Sabelli, Bani, Vogliacco, Frendrup, Strootman, Badelj, Puscas, Aramu, Gudmundsoon, Coda. All. Blessin.

ARBITRO La Penna di Roma 1.

Perugia - Genoa: dove vederla in tv o in streaming

Perugia - Genoa, gara della 14a giornata di serie B, in programma domenica 27 novembre, alle 15, allo stadio Curi, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.