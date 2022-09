Serie B, il Perugia a Baldini: è ufficiale

Un'altra novità nel valzer degli allenatori di serie B: il Perugia ha annunciato l'arrivo di Silvio Baldini sulla panchina al posto dell'esonerato Fabrizio Castori. Il cambio del club umbro arriva a meno di ventiquattr'ore da quello annunciato a Pisa, con il ritorno di D'Angelo al posto di Maran, e da quello del Como, che ha ufficializzato Moreno Longo come nuovo allenatore per Gattuso, fermato da problemi di salute. La prima giornata in biancorosso di Baldini, che in estate aveva rassegnato le dimissioni da allenatore del Palermo (dopo aver vinto i play-off di serie C con i rosanero) era già iniziata questa mattina intorno alle 11 con il suo arrivo in sede e la firma del contratto che lo legherà al Perugia fino al termine della stagione in corso. Questo pomeriggio, poco prima di dirigere il primo allenamento al Paolo Rossi è arrivata l'ufficialità con il comunicato del club: "Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell’AC Perugia Calcio. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023". Queste le primissime parole del nuovo tecnico biancorosso: "Sono felice di arrivare qui, sono convinto di poter fare qualcosa di importante".