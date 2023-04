Serie B, Perugia - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prima di tornare in campo nel giorno di Pasquetta, la serie B aspetta con il fiato sospeso il verdetto di un importante recupero che potrebbe cambiare e non poco il volto della clasifica. Si gioca al Curi Perugia-Reggina, gara della 29a giornata, non disputata l’11 marzo scorso per motivi di sicurezza dopo le scosse di terremoto registrate in Umbria. Il Perugia arriva dal pari prezioso in casa contro la capolista Frosinone, la Reggina dall'ennesimo ko di un girone di ritorno horror, subito a Marassi contro il Genoa. Castori in casa è imbattuto da otto turni e vede sempre più da vicino l'impresa della salvezza del Grifone. Oggi, però, i suoi sarebbe dentro il play-out col Cosenza: ecco perché la vittoria nel recupero sarebbe fondamentale per il futuro dei perugini. Indisponibili Olivieri e Dell’Orco, possibile che il tecnico marchigiano faccia un po’ di turnover: Angella o Curado in difesa, Iannoni o Bartolomei in mezzo mentre in avanti Di Serio dovrebbe essere preferito a Matos. sperando di replicare il risultato dell’andata, quando gli umbri s’imposero al Granillo 3-2, nella prima uscita del Castori bis.

La Reggina in campo è in crisi e fuori trema per il possibile -4 che potrebbe arrivare a causa del mancato pagamento dell’Irpef alla scadenza federale di febbraio. Il club amaranto è convinto di dimostrare la propria innocenza e non perdere così la propria attuale posizione di classifica. Ma in campo Inzaghi deve ritrovare al più presto la vittoria. Nel 2023, cioè dall’inizio del girone di ritorno, la Reggina ha raccolto 9 sconfitte su 11 uscite, incassando almeno una rete in ogni partita. Così i play-off rischiano di sfumare e, anche se Inzaghi non è in discussione (ha firmato un triennale l'estate scorsa), sarebbe una beffa clamorosa avendo sognato la A diretta nella prima metà della stagione. La vittoria manca alla Reggina da 4 giornate. Questa sera out Pierozzi a Majer. Non al meglio Menez. Superpippo dovrebbe giocare “a specchio” col Perugia, col 3-5-2. Dal 1’ Fabbian, gioiellino di proprietà Inter capo cannoniere della squadra con 8 gol (è una mezzala, classe 2003, esordiente nella categoria).

Perugia - Reggina: probabili formazioni

Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi; Luperini; Matos, Di Serio. All. Castori.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. All. Inzaghi.

Serie B, Perugia - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Perugia - Reggina, recupero della 29a giornata di serie B, in programma oggi, mercoledì 5 aprile, alle 20:15, allo stadio Curi, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.