Serie B, Perugia - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Perugia già alla disperata ricerca di punti per non abbandonare troppo presto la B riconquistata solo due anni fa. Il Venezia per accorciare sulle grandi e togliersi dalle spalle il peso di una classifica fin qui disastrosa, dopo la retrocessione dalla A. E' il tema del posticipo che chiuderà la 18a giornata di B.

Con il ko contro il Cagliari, il Perugia ha fermato la sua rincorsa dopo quattro risultati utili consecutivi. Grifone ancora all'ultimo posto, Castori ha bisogno di tornare a conquistare i 3 punti per non rischiare di allontanarsi troppo dalla zona salvezza. Il problema della squadra umbra è il gol: 4 segnati nelle ultime 7 partite. Squalificato Paz negli umbri.

I veneti vedono da vicino la porta d'uscita della zona retrocessione, con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare. Il cambio di passo con Vanoli in panchina è certificato dai numeri. Con un successo al Curi, i lagunari potrebbero cominciare davvero a respirare. Squalificato Zampano.

Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, non si fida del Perugia e avverte i suoi: "Il match di domani? I giocatori ormai mi conoscono e sanno che nessuna partita è da sottovalutare: anzi, il Perugia è per noi un grandissimo ostacolo. Le statistiche parlano chiaro, la squadra ha un’incredibile determinazione, astuzia, nonché uno degli attacchi migliori dall’arrivo di Castori, tecnico che ha già vinto questo campionato. Da un allenatore di questo calibro, che lascia la sua firma evidente nel gioco del Perugia, si può solo imparare. La Serie B di quest’anno ospita in panchina tantissimi tecnici maestri della categoria. Ci confrontiamo con un avversario diretto su un campo estremamente caldo".

Perugia - Venezia: le probabili formazioni

Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Luperini; Kouan; Strizzolo, Olivieri. All. Castori.

Venezia (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceccaroni, Svoboda; Candela, Crnigoj, Tessmann, Andersen, Haps; Johnsen, Pohjanpalo. All. Vanoli.

Perugia - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Perugia e Venezia, in programma domani, lunedì 19 dicembre, alle ore 20.30, allo stadio "Curi" sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.