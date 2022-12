Serie B, Pisa - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A Pisa domani pomeriggio si apre la 18a giornata di serie B. I toscani ospitano il Brescia in una partita che vale tanto per entrambe. I nerazzurri possono, vincendo, rientrare nel grande giro, avvicinando le prime posizione. I lombardi, invece, senza un risultato si ritroverebbero nei guai: fuori dalla zona promozione e con il possibile esonero del tecnico spagnolo Clotet. In settimana Cellino lo ha difeso, ma l'ambiente è in fibrillazione e chiede la testa del tecnico per una stagione iniziata bene e andata lentamente scemando.

Pisa senza Beruatto e Caracciolo domani alle 18 all'Arena Garibaldi. "Il Brescia è una squadra forte, partita bene in campionato ma con qualche difficoltà adesso - ha detto D'Angelo alla vigilia - . Rimane insidiosa sia singolarmente, ma anche nel complesso come squadra. Abbiamo la possibilità di fare una buona partita domani, sono tutti a disposizione i giocatori a parte Caracciolo. Nicolas negli ultimi giorni si è allenato con la squadra, penso che sarà convocato, non giocherà perché è rientrato dopo parecchio tempo, ma è pronto comunque per ripartire. L'assenza di Beruatto? Abbiamo più scelte: se giocherà Jureskin lo farà bene e sarà un problema per il Brescia. Loro sono una squadra esperta e penso che si giocheranno la partita, non faranno barricate".

A Pisa il Brescia senza gli infortunati Bisoli e Bertagnoli, e Ndoj, infortunato contro il Parma. L’ex di turno Benali è squalificato. Dal primo minuto gioca Galazzi. Non è da escludere un ritorno al centrocampo a 3 con Van de Looi davanti alla difesa, Labojko e Galazzi mezzali. Davanti tridente formato da Bianchi, Moreo e Ayè. "Conosciamo la forza del Pisa, ma vogliamo fare bene - ha detto Clotet -. Col Presidente ho un rapporto giornaliero e la settimana è stata vissuta normalmente. Viviani? Io difendo sempre i miei calciatori e ha la forza e l'esperienza per dimostrare tutto il suo valore".

Pisa - Brescia: le probabili formazioni

PISA: Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Jureskin; Touré, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni; Torregrossa. All. D’Angelo.

BRESCIA: Lezzerini; Karacic, Adorni, Cistana, Mangraviti; Holzer, Viviani, Van de Looi, Galazzi; Moreo, Ayé. All. Clotet.

Pisa - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Pisa e Brescia, in programma domani, sabato 17 dicembre, alle ore 18, allo stadio "Arena Garibaldi" sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.