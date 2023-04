Alle 18 all'Arena Garibaldi scontro frontale tra Pisa e Cagliari, appaiate in classifica nel cuore della zona play-off: l'obiettivo per entrambe è mettere al sicuro il posto agli spareggi, ma anche continuare a sperare in un aggancio alle prime quattro della classifica, per partire così dalla miglior posizione possibile nella lotteria della post season. Il tecnico pescarese del Pisa, Luca D’Angelo, si porta dietro un dubbio di formazione legato tanto alla posizione quanto alla condizione del terzino Pietro Beruatto, tra i migliori del campionato cadetto in corso. Ranieri potrebbe confermare ancora il blocco che ha fatto bene nell'ultimo periodo, con la sola eccezione di Di Pardo a destra al posto dello squalificato Zappa. Spazio in attacco al ritrovato e sempreverde Lapadula, anche quest'anno uno dei migliori goleador della B a 33 anni. Sarà un duello tra grandi firme del gol quello con il toscano Torregrossa. Curiosità: Lapadula è anche il centravanti del Perù, avendo la doppia nazionalità (madre peruviana), mentre Torregrossa da qualche tempo è diventato l'attaccante titolare del Venezuela. Una sfida dal sapore sudamericano, che verrà seguita con grande interesse anche dall'altra parte dell'oceano.

Pisa - Cagliari: probabili formazioni

Pisa (3-4-1-2): Nicolas; Calabresi, Barba, Caracciolo; Esteves, Marin, Nagy, Beruatto; Marutan; Torregrossa, Moreo. All. D'Angelo

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella; Mancosu; Prelec, Lapadula. All. Ranieri.

Serie B, Pisa - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Pisa- Cagliari, gara della 32a giornata di serie B, in programma oggi, lunedì 10 aprile, alle 18, allo stadio Arena Garibaldi, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport canale 251. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.