Serie B, Pisa - Genoa: dove vederla in tv o in streaming

Pisa e Genoa, due grandi di questa serie B, questa sera s'incrociano in campo dopo tanti anni: un'occasione per celebrare la figura indimenticabile per le due tifoserie di Gianluca Signorini: i due club commemoreranno l'ex numero 6 prima del match. I capitani di entrambe le squadre, al momento dell’ingresso in campo, indosseranno una maglia con il nome e il numero dello storico capitano.

Poi Pisa e Genoa penseranno solo al campo e al risultato pieno da centrare: le due squadre puntano alla promozione diretta, ma vivono un inizio di annata molti diverso. I toscani, dopo aver perso la finale play-off per la A, sono ripartiti non benissimo per il dopo-D'Angelo e hanno raccolto solo 1 punto sui 6 a disposizione. Inizia a serpeggiare una certa delusione nell'ambiente e l'unico modo che ha Maran per scacciarla via è vincere una partita importante, come quella di questa sera in casa contro il Grifone.

Decisamente meglio il Genoa: vittoria in trasferta a Venezia alla prima giornata e pareggio interno contro il Benevento in una gara dominata in lungo e in largo in cui è mancato solo il gol ai ragazzi di Blessin. Entusiasmo alle stelle attorno ai rossoblu dopo gli arrivi in settimana di Aramu, Puscas e Strootman. Dei tre, l'unico convocato è il trequartista arrivato dal Venezia, che probabilmente partirà dalla panchina.

L'ultimo incrocio tra le due squadre risale addirittura alla stagione 1990/1991, in Serie A. A Pisa finì 0-0, a Genova trionfo rossoblu per 4-2.

Pisa - Genoa: probabili formazioni

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, De Vitis, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Morutan, Jureskin; Masucci. All. Maran.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Portanova, Ekuban; Coda. All. Blessin.

Pisa - Genoa: dove vederla in tv o in streaming

Pisa - Genoa, in programma questa sera alle 20:45 a Marassi per la terza giornata di B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale 252. Diretta anche su Dazn, attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. C'è anche Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: naturalmente bisognerà prima attivare un account per poter procedere con la visione della partita. La gara è trasmessa in streaming da Dazn, Sky Go e Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.