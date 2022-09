Serie B, a Pisa torna D'Angelo: è ufficiale

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. A Pisa torna di moda il ritornello di Venditti: sulla panchina nerazzurra è tornato Luca D'Angelo, l'amatissimo allenatore pescarese che, solo pochi mesi fa, aveva sfiorato il ritorno in serie A alla guida dei toscani. E' di qualche ora fa l'annuncio ufficiale del club toscano, che annuncia il rientro in servizio del tecnico abruzzese, che prende il posto di Maran, esonerato ieri e protagonista di un catastrofico avvio di stagione alla guida dei nerazzurri (2 punti in 6 partite), con un ultimo posto che stride fortemente con le ambizioni della società e dell'ambiente.

Da oggi, sul campo ci sarà di nuovo D'Angelo, che avrà il compito di rimettere insieme i cocci di un Pisa distrutto da queste prime sei giornate, costretto per prima cosa a risalire la classifica e rimettersi in quota, fuori dalle zone da incubo attuali. Il 51enne ex difensore ci crede, conoscendo bene l'ambiente e gran parte della rosa. Lavora a Pisa dal 2018, partito dalla C, e vuole completare il capolavoro ripartendo dalla delusione della passata stagione: campione d'inverno al giro di boa, poi fuori dalle prime due posizioni e battuto nella finale play-off dal Monza solo ai tempi supplementari. L'obiettivo è sempre lo stesso: conquistare la A, ma non sarà facile in questa B durissima appena cominciata. Se non sarà quest'anno, si lavorerà per riuscirci entro il prossimo campionato: D'Angelo ha infatti prolungato il suo contratto con il Pisa fino al 30 giugno 2024 (in precedenza era legato fino al 2023).

Il comunicato ufficiale

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra al signor Luca D’Angelo che sarà presentato alla stampa mercoledì 21 settembre (ore 13.00) presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi".