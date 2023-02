Serie B, Pisa - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Due grandi del campionato partite ad handicap. Pisa e Venezia questa sera aprono la 25a giornata e vogliono entrambe mettere il turbo per giocarsi fino alla fine delle chances di promozione. Il Pisa non batte il Venezia all'Arena Garibaldi dal 2007, quando nella semifinale di ritorno dei play-off di Serie C superò i lagunari col punteggio di 3-1. Negli ultimi due incroci, disputati in cadetteria, il Venezia ha raccolto un pareggio e una vittoria. Nel 2021 gli ospiti rimontarono dal 2-0 del primo tempo al 2-2 finale, mentre un anno prima prima recuperarono il vantaggio iniziale di Masucci, e poi misero la freccia per il definitivo 1-2. Il bilancio totale delle gare giocate sotto la Torre è di 8 vittorie, 4 sconfitte e 5 pareggi. All'andata, al Penzo, finì 1 a 1.

Pisa con il 4-3-1-2: in attacco potrebbero ritrovare spazio dal 1' Moreo e Gliozzi, supportati dal fosforo di Morutan. Torregrossa è recuperato, ma parte dalla panchina. I maggiori dubbi sono concentrati nella zona centrale del campo, dove D'Angelo può scegliere tra la fisicità di Gargiulo e Tourè, le geometrie di Mastinu e Zuelli, il dinamismo di Marin e la regia di Nagy e De Vitis. Il Venezia con il 3-5-2 e la certezza Pojhanpalo in attacco.

"Arriviamo da una vittoria bella ed esaltante - ha detto Luca D'Angelo prima del match - , avevamo bisogno di questa scossa per lavorare ancora meglio. Non dobbiamo, però, farci prendere dall'esaltazione e affrontare con leggerezza il Venezia. A inizio stagione hanno pagato troppo lo scotto della retrocessione dalla serie A, ma adesso si sono assestati, hanno risolto molti dei problemi di qualche mese fa e, secondo me, sono una delle mine vaganti del torneo. Vanoli dispone di elementi dalle qualità individuali veramente buone e ha allestito un organico che sa giocare bene, alterna fisicità a tecnica e può essere pericoloso in molti frangenti".

Pisa - Venezia: le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Gargiulo; Morutan; Gliozzi, Moreo. All. D'Angelo.

Venezia (3-5-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli.

Arbitro: Paterna.

Serie B, Pisa - Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Pisa - Venezia, anticipo della 24a giornata, in programma questa sera alle 20.30 all'Arena Garibaldi, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.