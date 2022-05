Serie B, play-off, Brescia-Perugia: dove vederla in diretta tv o in streaming

Dopo la vittoria di ieri del Benevento sull'Ascoli (1-0 firmato da Lapadula), che porta i campani alla semifinale contro il Pisa, questa sera sarà il Monza a conoscere il nome della sua prossima avversaria nel cammino verso la A.

Giocano alle 18 infatti Brescia e Perugia per secondo il turno preliminare dei play-off di serie B: al Rigamonti sarà gara secca, al 90' in caso di pareggio niente supplementari, ma qualificazione alla meglio classificata a fine campionato (Brescia, quinto).

Le Rondinelle hanno lottato fino alla penultima giornata per la promozione diretta e partono sicuramente favorite. Occhio, però, al Perugia di Alvini, che proprio in extremis si è preso l'ottavo posto e vantano il terzo miglior rendimento esterno del campionato. Il Brescia, però, non perde un match casalingo dal 5 dicembre scorso (0-2 col Monza).

Brescia - Perugia: probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli (C), Van De Looi, Bertagnoli; Tramoni; Bajic, Moreo. All: Corini

Perugia (3-4-2-1): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Matos, Kouan; De Luca. All: Alvini. Arbitro: Fourneau della sezione di Roma 1.

Brescia - Perugia: dove vederla in tv o in streaming

La partita tra Brescia e Perugia, in programma oggi, sabato 14 maggio, alle ore 18, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite) e in streaming su Dazn, NOW e Helbiz.