Serie B, play-off: ecco le semifinali

Il Brescia soffre tremendamente contro un Perugia mai domo e stacca il biglietto per la semifinale play-off. Ci sono voluti centoventi minuti di tensione ed equilibrio per arrivare al verdetto: il 3-2 delle Rondinelle (letale Bianchi: entrato al 105’ e protagonista con assist e gol della rimonta nel momento decisivo del match) che ha spezzato il sogno della squadra di Alvini, molto più che una semplice neopromossa di questo campionato. La formazione perugina ha dimostrato sul campo di essere una realtà della B attuale e di avere già le basi per competere ai vertici nella prossima stagione.

La squadra di Corini, imvece, è in corsa per l'ultimo posto disponibile per la serie A. Ora sfiderà il Monza in un derby che già promette spettacolo. L'altra partita sarà Pisa - Benevento. Adesso si gioca sui 180', con la meglio piazzata in classifica finale che disputa la prima gara in trasferta. In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata al termine della regular season.

Semifinali play-off, il programma

Gare di andata

Benevento - Pisa (martedì 17 maggio 2022, ore 20.30)

Brescia - Monza (mercoledì 18 maggio 2022, ore 19)

Gare di ritorno

Pisa - Benevento (sabato 21 maggio 2022, ore 18)

Monza - Brescia (domenica 22 maggio 2022, ore 18)