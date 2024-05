Serie B play-off, Palermo - Samp per un posto in semifinale: ultime, formazioni e dove vedere la partita in diretta

Parte la giostra dei play-off di serie B. Questa sera, in un Barbera sold out con 33mila spettatori, arriva la Samp che può solo vincere con il Palermo, se vuole passare il turno preliminare e arrivare alla semifinale d'andata con il Venezia, che si disputerebbe al "Ferraris" lunedì 20 maggio prossimo.

Una partita che vale una stagione intera. Moduli speculari per le due squadre, si va verso il 3-4-2-1. Esposito, Borini e De Luca fanno 25 gol complessivi, dall'altra parte Di Francesco e Ranocchia dietro Brunori, è il pronostico. Incrocio nell'incrocio, Michele Mignani, allenatore dei rosanero, è un genovese classe 1972: fu giovanissimo nella rosa blucerchiata dello scudetto ‘90/’91.

Si gioca in gara secca: in caso di parità al 90' tempi supplementari. Non ci saranno rigori. In caso di segno X al 120', passerebbe il Palermo per la miglior classifica. La Samp, quindi, può solo vincere per andare avanti.

Palermo - Samp, probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Gomes, Lund; Di Francesco, Brunori. All: Mignani.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Deapoli, Yepes, Ricci, Giordano; Esposito, Borini; De Luca. All: Pirlo.

Arbitro: Colombo di Como.

Palermo - Samp: dove vedere la partita in diretta tv o in streaming

Palermo-Sampdoria, gara valida per il 1° turno dei Playoff di Serie B e in programma alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Cacio (252) e sulla piattaforma Now oltre all’app Sky Go.