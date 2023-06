Serie B, play-off, Parma - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Bari è la prima finalista dei play-off di serie B, dopo aver battuto nella semifinale di ritorno al San Nicola il Sudtirol 1 a 0, ribaltando così il ko dell'andata e sfruttando la miglior classifica al termine della regular season. Chi sfideranno i Galletti della famiglia De Laurentiis nella finalissima promozione? Lo scopriremo tra poche ore, alla fine di Parma - Cagliari, match di ritorno dell'altra semifinale.

Dopo l'incredibile 3-2 in rimonta dell'andata da parte del Cagliari, al Tardini è tutto pronto per il ritorno tra la formazione di Pecchia (senza Buffon, ma a caccia della seconda promozione dopo quella di Cremona) e quella di Ranieri. In palio un posto nella finale spareggio, che sarà diretta da Orsato, un arbitro di profilo internazionale per un match da dentro o fuori che vedrà quasi ventimila tifosi sugli spalti, di cui oltre mille in arrivo dalla Sardegna. In caso di vittoria del Parma con qualsiasi punteggio (basta un gol di vantaggio), emiliani in finale grazie alla miglior classifica. In caso di pareggio o vittoria dei rossoblu, Lapadula e compagni sfideranno il Bari.

Parma-Cagliari: probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Vazquez. Allenatore: Pecchia. A disposizione: Santurro, Corvi, Balogh, Circati, Zagaritisi, Camara, Juric, Zanimacchia, Charpentier, Bonny, Mihaila, Inglese.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic, Azzi, Altare, Dossena, Zappa; Deiola, Nandez, Makoumbou; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Aresti, Ciocci, Barreca, Di Pardo, Goldaniga, Kourfalidis, Obert, Lella, Rog, Viola, Millico, Pavoletti, Prelec.

ARBITRO: Orsato.