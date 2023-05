Serie B, play-off e play-out: accoppiamenti e date

Sei squadre sgomitano per la serie A. Due per restare in B. Si è appena la chiusa la regular season, ma la tensione resta alta per otto protagoniste della stagione cadetta. Solo una potrà festeggiare il prossimo 11 giugno, come un anno fa fece il Monza dopo aver battuto il Pisa in finale. Si comincia venerdì e sabato prossimi con i due turni preliminari, da giocare in gara unica in casa delle formazioni meglio piazzate, ovvero quinta e sesta: Sudtirol e Cagliari ospitano rispettivamente Reggina e Venezia con due risultati su tre a favore per accedere alle semifinali, turno a cui sono già qualificate Bari e Parma, terza e quarta della regular season. Le semifinali si giocano sui 180': solo al termine della gara di ritorno, in caso di ulteriore parità, saranno avvantaggiate le squadre meglio classificate. Tra le sei qualificate, solo una è una novità assoluta: la squadra di Bisoli, che ha chiuso al quinto posto al termine del suo primo campionato di B da matricola assoluta della categoria. Gli altoatesini vogliono continuare a sognare, ma contro troveranno tutte avversarie con trascorsi importanti in A, decise a risalire. Chi immediatamente, come Cagliari e Venezia, retrocesse un anno fa dalla massima serie, chi dopo una lunga assenza, come la formazione calabrese di Inzaghi o il Bari di De Laurentiis, entrambe, tornate ai fasti di un tempo dopo un doloroso fallimento. Anche il Parma sogna un ritorno tra i grandi dopo tre stagioni incolori tra i cadetti: il suo amuleto è Fabio Pecchia, un anno fa promosso sulla panchina della Cremonese.

Brescia e Cosenza si giocheranno invece l'ultima possibilità di restare in serie B ai play-out. Si disputeranno due partite, con il ritorno in casa dei lombardi per miglior posizionamento in campionato. In caso di parità dopo 180' si giocheranno i supplementari e nel caso i rigori, visto che le due squadre hanno terminato a pari punti la regular season.

Serie B, play-off: accoppiamenti e programma completo

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio - Sudtirol - Reggina

Sabato 27 maggio - Cagliari - Venezia

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio - Sudtirol/Reggina - Bari

Martedì 30 maggio - Cagliari/Venezia - Parma

Venerdì 2 giugno - Bari - Sudtirol/Reggina

Sabato 3 giugno - Parma - Cagliari/Venezia

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno

Domenica 11 giugno

Serie B, play-out: date e accoppiamento

Gara di andata giovedì 25 maggio - Cosenza-Brescia

Gara di ritorno giovedì 1 giugno - Brescia-Cosenza