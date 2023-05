Inizia la corsa verso il terzo e ultimo posto disponibile per la serie A. Sudtirol e Reggina si affrontano questa sera in gara secca al "Druso" di Bolzano per il turno preliminare dei play-off di serie B: l'obiettivo è andare a sfidare il Bari nella semifinale di andata e ritorno. La squadra di Bisoli p la grande novità di questa edizione dei play-off della cadetteria: da matricola assoluta della categoria a candidata alla promozione. Altoatesini che, dopo il ko a Modena nell'ultima giornata di campionato, hanno chiuso al sesto posto in classifica con 58 punti. I calabresi hanno ottenuto la settima posizione in graduatoria grazie alla vittoria, conquistata allo scadere nell'ultimo turno, in casa contro l'Ascoli.

"Siamo felici ed orgogliosi di esserci, ma abbiamo già resettato tutto, perché ci aspetta un altro sentiero quanto mai difficile e complicato, e noi faremo l’impossibile affinché duri. Il Sudtirol è l’assoluta sorpresa di questa serie B. Sappiamo di avere un solo risultato a disposizione per andare avanti, non solo nei 90 minuti ma anche attraverso eventuali tempi supplementari", ha detto Pippo Inzaghi alla vigilia del match.

Sudtirol-Reggina: probabili formazioni

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu. A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Pompetti, Eklu, Fiordilino, Giorgini, Siega, Lunetta, Carretta, Larrivey, Cissè. Allenatore: Bisoli.

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Cionek, Terranova; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Canotto, Strelec. A disposizione: Colombi, Aglietti, Bouah, Gagliolo, Lombardi, Liotti, Crisetig, Gori, Galabinov, Ricci. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

Serie B, play-off, Sudtirol - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Sudtirol - Reggina, turno preliminare dei play-off di serie B, si gioca oggi, venerdì 26 maggio, alle 20:30, allo stadio "Druso" di Bolzano e sarà trasmessa in tv e streaming da Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 252 (SkyGo), Now, DAZN ed Helbiz Live.