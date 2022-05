Serie B, play-off, turno preliminare: dove vedere le partite in tv o in streaming

Che lo spettacolo abbia inizio. Domani scattano i play-off di serie B che assegnano l'ultimo posto utile per salire in serie A. Sei squadre coinvolte. Quattro scendono subito in campo per il turno preliminare: il Brescia ospita il Perugia, l'Ascoli riceve il Benevento. In caso di parità al termine dei 90 minuti, sono previsti i tempi supplementari, ma non i rigori: in caso di ulteriore pareggio, infatti, passerà il turno la squadra posizionata meglio in classifica (Ascoli e Brescia).

Pisa e Monza, rispettivamente terza e quarta alla fine della regular season, sono già qualificate alle semifinali: entreranno in scena la prossima settimana.