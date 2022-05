Serie B, play-out: il Vicenza vince il primo round

Il Vicenza batte il Cosenza 1-0 nell'andata dei play-out di serie B: al Menti di Vicenza decisivo il gol dell'esperto Cristian Maggio al 90'. Grande giocata di Dalmonte che si libera di un avversario in area, conclusione da posizione impossibile con palla che si stampa sul palo, dove è appostato Maggio che insacca da due passi. Esplosione di gioia per lo stadio vicentino, sold out per l'occasione (10milam spettatori). Ora la squadra di Baldini giocherà con due risultati su tre a favore la partita di ritorno, che si disputerà venerdì 20 maggio, con inizio alle 20, al San Vito di Cosenza.

Oggi scattano i play-off: si gioca il turno preliminare, alle 20,30, al Del Duca di Ascoli: c'è Ascoli-Benevento. Domani, sabato, con inizio alle 18,a Brescia toccherà ai padroni di casa contro il Perugia. Le vincenti affronteranno in semifinale rispettivamente il Pisa e il Monza.

Il tabellino

LR VICENZA (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku (28' st Dalmonte); Ranocchia (34' st Meggiorini), Da Cruz; Diaw. A disposizione: Grandi, Confente, Pasini, Padella, Cappelletti, Boli, Zonta, Greco, Cester, Giacomelli, Teodorczyk. All. Baldini.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Rigione, Venturi (28' st Palmiero), Vaisanen; Bittante, Kongolo, Camporese, Boultam (6' pt Vallocchia), Liotti; Larrivey, Caso (28' st Zilli). A disposizione: Vigorito, Sarri, Hristov, Di Pardo, Gerbo, Voca, Arioli, Laura. All. Bisoli

ARBITRO: Maresca di Napoli

RETI: 45' st Maggio (V).

NOTE: ammoniti Giacomelli (V), Matosevic (C), Liotti (C).