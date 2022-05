Serie B, play-out: il Cosenza conquista la salvezza

Il Cosenza batte 2-0 il Vicenza allo stadio San Vito-Marulla nel ritorno dei play-out e si garantisce la permanenza in serie B. In gol, al 1' e al 22' st (su rigore) il rossoblu Larrivey. I veneti, che avevano vinto l'andata 1-0, retrocedono in serie C. Una partita tesissima, che si è sbloccata nella ripresa, con i Lupi di casa spinti da oltre ventimila tifosi impazziti di gioia al fischio finale.

Lacrime amare per i biancorossi, che erano arrivati a 45' dalla grande impresa. Il progetto vicentino però potrebbe continuare in serie B: la posizione della Reggina pare fortemente compromessa in vista degli adempimenti obbligatori da rispettare entro il prossimo 22 giugno. In caso di mancata iscrizione dei reggini, il Vicenza sarebbe in cima alla lista dei club da ripescare e potrebbe ritrovarsi di nuovo in B. Sembra solo una questione di tempo, per il momento i tifosi biancorossi incrociano le dita. Quelli del Cosenza invece possono festeggiare: missione compiuta per Pierpaolo Bisoli, nuovo idolo del popolo cosentino.

Il tabellino



Cosenza (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Di Pardo (36′ st Bittante), Kongolo, Carraro (1′ st Zilli), Florenzi 6.5, Liotti 7 (28′ st Situm); Caso (45′ st Gerbo), Larrivey (36′ st Vallocchia). In panchina: Vaisanen, Palmiero, Millico, Sarri, Vigorito, Hristov, Laura. Allenatore: Bisoli.



Vicenza (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin (12′ st Da Cruz); Maggio, Cavion (23′ st Giacomelli), Bikel (12′ st Meggiorini), Lukaku (23′ st Greco); Ranocchia, Dalmonte (28′ st Boli); Diaw. In panchina: Zonta, Pasini, Padella, Grandi, Cappelleti, Alessio, Teodorczyk. Allenatore: Baldini.



Arbitro: Massa di Imperia.



Reti: 1′ st Larrivey, 22′ st Larrivey (rig.).



Note: ammoniti Carraro, Larrivey, Bisoli (all.), De Maio, Diaw, Florenzi, Da Cruz, Rigione. Angoli: 4-2. Recupero: 1′ st, 6′ st.