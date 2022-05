Serie B, play-out, Cosenza - Vicenza: dove vedere la partita in tv o in streaming

Squadra in casa

Squadra in casa Cosenza

Dentro o fuori. Cosenza e Vicenza si giocano la B. Questa sera alle 20:30 al San Vito-Marulla i calabresi provano a ribaltare il ko di misura dell'andata e salvare la stagione. Ai lupi cosentini basta una vittoria con il minimo scarto per salvarsi, potendo contare sul miglior piazzamento in classifica finale. Il Vicenza, invece, può giocare con due risultati su tre a favore: in caso di pareggio al 90', la squadra di Baldini è salva.

Allo stadio di Cosenza il clima sarà bollente: 20mila spettatori sugli spalti a spingere i padroni di casa. La vittoria per 1 a 0 dei biancorossi, firmata dal 40enne Maggio, per ora tiene con un piede in B il Vicenza.

Le ultime

Bisoli rinuncia solo al centrocampista Boultam (problema muscolare), ma tra i convocati anche ritrova il talentino del baby scuola Toro Millico. A centrocampo ritorna Florenzi, a sinistra Situm. In difesa c'è Camporese. Dal 1′ pure Carraro in regia. Non cambia la formazione e l'assetto tattico Baldini: davanti tridente Diaw-Ranocchia-Da Cruz.

Cosenza - Vicenza: probabili formazioni

Cosenza (3-4-1-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Di Pardo, Carraro, Florenzi, Situm; Liotti; Caso, Larrivey. All. Bisoli.

Vicenza (3-4-2-1): Contini; Bruscagini, De Maio, Brosco; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku, Ranocchia; Da Cruz, Diaw. All. Baldini.

Cosenza - Vicenza: dove vederla in tv o in streaming

Cosenza-Vicenza, in programma oggi, venerdì 20 maggio, alle 20:30 allo stadio “SanVito-Marulla” di Cosenza, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport (canali Sport e Calcio). Streaming su NOW, DAZN e Helbiz Media.