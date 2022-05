Serie B, domani l'andata del play-out Vicenza-Cosenza: dove vederla in tv o in streaming

Uno stadio Menti sold out ospiterà domani sera la sfida d'andata dei play-out di serie B tra il Vicenza e il Cosenza. I biancorossi veneti, dopo aver piegato l'Alessandria all'ultimo turno costringendola alla clamorosa retrocessione diretta, hanno ottenuto un piazzamento play-out all'ultimo respiro dopo una grande rimonta nel girone di ritorno. Ora si giocano il tutto per tutto per la permanenza in B. Ma dovranno fare i conti con la partita di ritorno nella tana dei Lupi cosentini.

E' Maresca di Napoli l'arbitro designato per la partita tra Vicenza e Cosenza, in programma al Menti con inizio alle 20.30. Assistenti saranno Bresmes e Berti, Volpi sarà invece il quarto uomo. Al Var è stato designato Marian, come Avar ci sarà Bindoni.

La partita di ritorno al San Vito-Marulla si giocherà venerdì 20 maggio.

Vicenza - Cosenza: dove vederla in tv o in streaming

La gara d'andata dei play-out di serie B, Vicenza - Cosenza, in programma domani sera alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), in streaming da Dazn, Helbiz Live, Sky Go e NOW.