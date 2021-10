Pordenone, Lovisa ha deciso: avanti con Rastelli

La società conferma il tecnico in panchina e guarda con fiducia alla ripresa del campionato dopo la sosta

La riflessione ha portato alla conferma: il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, continua con Massimo Rastelli in panchina nonostante l'ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato finora in sette giornate.

La società friulana dà fiducia all''allenatore ed evita così il secondo ribaltone in poche settimane, dopo aver già esonerato alla seconda giornata Massimo Paci, ex allenatore del Teramo, scelto in estate. Ora Lovisa, però, chiede ai suoi di dare un segnale forte alla ripresa del campionato di serie B. Dopo la sosta, infatti, sabato 16 ottobre, il Pordenone ospiterà a Lignano la Ternana di Lucarelli.

Intanto Rastelli avrà due settimane per lavorare sui problemi della squadra e sulla compattezza di un gruppo che, finora, ha fatto acqua da tutte le parti, segnando con il contagocce /4 gol fatti) e subendo gol a raffica (19 subiti).