Serie B, presentata la coppa Nexus che incoronerà la squadra vincitrice del campionato

Giovani, territori, unione: i valori della serie B racchiusi in una coppa. E' la “Nexus”, riconoscimento eterno che prende il nome dalla lingua eterna per eccellenza: il latino.

Nexus significa “collegamento”, come quello tra la serie B e le sue città, la sua gente, i suoi giovani talenti, ma soprattutto la serie B e il sogno di affermazione, come viene rappresentato dalla sua conformazione che si slancia verso l’alto, divenendo così il Trofeo degli Italiani. Il premio verrà assegnato alla società prima in classifica, a conclusione di una stagione avvincente ed emozionante: venerdì sera, al termine dell'ultima giornata di campionato, si conoscerà il nome del primo club vincitore della nuova coppa. Lecce, Monza e Cremonese in corsa per aggiudicarselo.

Il Presidente della Lega B, Mauro Balata, ha presentato la novità: “Il trofeo Nexus rappresenta l’emblema della mission che caratterizza da sempre la Lega B, con l’obiettivo di unire territori e giovani talenti e proiettarli verso una carriera rosea e ricca di successi. Perché il calcio è della gente, il calcio è di tutti e per tutti”.

Nexus è stata realizzata con un materiale indistruttibile - Ergal 7075 T6 - da Luca Saladino, artista delle Officine Meccaniche Saladino (O.M.S.), azienda del settore delle costruzioni meccaniche high tech applicate ai settori racing - Formula 1 e Moto GP - aerospaziale e biomedicale.

Una storia di eccellenza del nostro Paese che si fonde con quelle del "Campionato degli Italiani", popolato da giovani talenti e grandi promesse che nel torneo cadetto trovano il miglior palcoscenico per mettere in mostra le loro grandi abilità sportive, e che, allo stesso tempo, offrono la possibilità di forgiare il carattere di coloro che diventeranno i campioni del futuro.