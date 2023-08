Serie B, prima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Il conto alla rovescia sta per finire. La serie B è pronta a tornare in campo con la prima giornata del campionato 2023/2024, che si giocherà il prossimo fine settimana, a partire da venerdì prossimo, 18 agosto, e fino a domenica 20 agosto. Si disputeranno, però, solamente otto partite su dieci. Due match sono stati infatti rinviati dalla Lega B a causa delle pendenze giudiziarie che aspettano il Lecco (che avrebbe dovuto affrontare il Pisa) e la Reggina, di conseguenza anche il Brescia (una delle due dovrà affrontare poi il Modena). Il presidente Balata non ha voluto rimandare il calcio d'inizio della stagione e per questo è ormai tutto pronto per ricominciare. Sipario su dal San Nicola di Bari, teatro della sfida che ha chiuso la passata stagione con la rocambolesca finale di ritorno dei play-off persa in casa dai Galletti contro il Cagliari di Ranieri. Mignani (dopo l'arrivo di Sibilli dal Pisa, ufficializzato anche il portiere Brenno Oliveira Fraga Costa, classe '99, brasiliano con passaporto italiano) proverà a riconquistare subito l'ambiente provando a battere il super Palermo di Corini, uscito fuori da un mercato altisonante del City Group. Sarà solo l'antipasto di tante sfide promozione.

Sabato in campo altre quattro sfide, in cui debutteranno le retrocesse dalla A, Cremonese, Samp e Spezia, e una neopromossa, il Catanzaro di Vivarini che ha appena acquistato un super bomber in cerca di rilancio (Donnarumma, dalla Ternana, con il tecnico abruzzese è esploso anni fa in C a Teramo).

Domenica tre posticipi, con il debutto storico nella categoria della Feralpisalò, in campo al Tardini di Parma (orfano di Gigi Buffon). Anche la neopromossa Reggiana di Nesta in campo al Tombolato contro un Cittadella che in Coppa ha esordito col botto, vincendo in casa dell'Empoli.

Aspettando l'organico definitivo del campionato, e la fine delle stucchevoli vicende giudiziarie dell'estate, lo spettacolo ricomincia. Pronti a riempire gli stadi e godersi le grandi sfide cadette di un'altra stagione che si preannuncia scintillante.

Serie B, prima giornata

Venerdì 18 agosto, ore 20:30

Bari – Palermo

Sabato 19 agosto, ore 20:30

Cosenza – Ascoli

Cremonese – Catanzaro

Ternana – Sampdoria

Sudtirol – Spezia

Domenica 20 agosto, ore 20:30

Cittadella – Reggiana

Parma – Feralpisalò

Venezia – Como

Rinviate Pisa – Lecco e Reggina/Brescia - Modena

Serie B, prima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.