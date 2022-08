Saranno il Parma di Fabio Pecchia ed il neopromosso Bari di Michele Mignani ad aprire le danze della stagione 2022-2023 di Serie B, torneo che quest’anno giunge alla novantesima edizione. Entrambe scendono in campo con il morale altissimo dopo l'exploit del primo turno di Coppa Italia: emiliani vincenti in trasferta all'Arechi contro la Salernitana, pugliesi addirittura corsari al Bentegodi contro il Verona. Dopo aver fatto fuori due rivali di serie A, ora entrambe le squadre vogliono partire forte per infiammare le rispettive tifoserie e piazzarsi da subito ai piani alti della classifica per recitare un ruolo da protagoniste assolute del campionato.

Ruolo che sicuramente ricopriranno le due big retrocesse dalla serie A, Venezia-Genoa, subito di fronte alla prima giornata dopo i tanti incroci estivi sul mercato. Dalla Serie A è tornato tra i cadetti anche il Cagliari, che sarà impegnato sul campo del Como di Cesc Fabregas, altra potenziale candidata alla promozione in questo campionato. Partenza in casa per il Palermo, tutto fuorché una matricola, che riprenderà confidenza con la B affrontando il Perugia all'esordio e riabbraccerà Eugenio Corini, tornato da pochi giorni in panchina dopo le dimissioni di Baldini.

Serie B, 1a giornata: date e orari delle partite

Venerdì 12 agosto

Ore 20:45, Parma – Bari

Sabato 13 agosto

Ore 20:45, Cittadella – Pisa

Ore 20:45, Como – Cagliari

Ore 20:45, Palermo – Perugia.

Domenica 14 agosto

Ore 20:45, Ascoli – Ternana.

Ore 20:45, Benevento – Cosenza.

Ore 20:45, Brescia – Sudtirol.

Ore 20:45, Modena – Frosinone.

Ore 20:45, Spal – Reggina.

Ore 20:45, Venezia – Genoa.

Serie B, 1a giornata: dove vedere le partite in tv o in streaming

Tutte le sfide saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e Calcio e in streaming su Dazn, Now Tv, Helbiz Live e Sky Go.