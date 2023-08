Serie B, inizia l'edizione numero 92 del torneo cadetto

Parte con l'anticipo di oggi tra Bari e Palermo la 92a edizione del campionato di Serie B. Subito una contro l'altra due fra le tre città più grandi del Sud Italia, club che mettono insieme 93 partecipazioni e 11 promozioni.

Dopo le habitué della Serie B una debuttante, la Feralpisalò che domenica incontra il Parma nella sua prima partita storica di B puntando su La Mantia e Martella, chiamati a dare esperienza a una squadra giovane e italiana. Di fronte una rosa di talenti che nel precampionato ha dato spettacolo regolando squadre di A e di B. Il Parma parte con un Partipilo e un Hernani in più ma molto probabilmente, almeno all’inizio, confermerà l’ossatura della scorsa stagione con un anno in più di esperienza sulle spalle.

Facendo un passo indietro, a sabato, si giocano tre partite. In campo l’unica scudettata delle 20 squadre partecipanti, la Sampdoria ospite della Ternana, gara che non si disputava da vent’anni (allora in panchina c’erano Beretta e Novellino). Due nuove proprietà, tante nuove facce soprattutto in difesa con gli umbri che possono schierare giocatori da A come Bogdan e Mantovani e i blucerchiati che rispondono con un campione del mondo in panchina, Pirlo, e con Barreca che cerca la terza promozione di fila dopo Lecce e Cagliari.

Quindi Cosenza-Ascoli, con i calabresi che hanno il duo d’attacco Mazzocchi e Tutino, contro una leggenda della Serie B, quel Dionisi che a 36 anni non è stanco di giocare e di segnare dopo aver realizzato 117 reti e totalizzato 351 presenze in B.

Chiude il sabato Cremonese-Catanzaro, una retrocessa contro una promossa: le due squadre si sono sfidate 16 volte in Serie B, con sei vittorie per i grigiorossi contro le sole due dei calabresi. In più otto pareggi. La partita passa anche dalla capacità di due giocatori che sanno saltare l’uomo, da una parte la classe e l’esperienza di Vazquez, dall’altra la velocità e la freschezza di Olivieri, scuola Atalanta.

Domenica, gara del Tardini a parte, a Bolzano c’è un Sudtirol Spezia che rappresenta una prima volta assoluta in B per le due squadre (l’ultimo precedente in campionato risale al 22 aprile 2012, in Serie C, con la vittoria interna per 2-1 dei liguri). Aquilotti con i due fratelli Esposito e con Moro, attaccante dell’Under 21 reduce da una promozione con il Frosinone. Sudtirol con molte facce nuove e che dovrà fare a meno del centrocampista Peeters che la Juventus ha mandato a crescere in Alto Adige e con il ballottaggio in mezzo fra Broh e Kofler, il gioiellino 18enne proveniente dal vivaio biancorosso.

Cittadella-Reggiana è un derby granata e la gara fra le due squadre che nel primo turno di Coppa Italia si sono permesse di far fuori due di A. Il Cittadella deve fare a meno di diversi giocatori, ma cerca di mantenere alta la tradizione della prima giornata (sei successi su sette da quando è tornata in B), con Vita che dovrebbe supportare Magrassi e Pittarello. L’altro campione del mondo, in panchina, Nesta, dovrebbe confermare la squadra che ha vinto a Monza con Vido che in questo caso partirebbe dalla panchina. Una curiosità sull’attaccante di Bassano del Grappa: tra i giocatori che hanno segnato almeno 30 gol in B, il neoacquisto della Reggiana è quello più giovane (32 gol e 27 anni).

Chiudono l’elenco della domenica due squadre protagoniste del mercato in questa estate: Venezia e Como si sfidano per la seconda volta nella gara di esordio stagionale in Serie B, dopo il pareggio a reti inviolate del settembre 1931. In attacco fra i veneti di fianco a Pohjanpalo ci potrebbe essere Pierini insieme a uno fra Gytkjaer e Johnsen. Dall’altra parte Cerri e Cutrone farebbero venire i brividi a chiunque.