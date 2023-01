Serie B, prima giornata di ritorno: dove vedere le partite in tv e in streaming

Tutti a caccia di Frosinone e Reggina. Riparte la corsa alla serie A. Il campionato di B ricomincia con la prima di ritorno, prima gara del 2023, e la sfida per tutti è soffiare i due posti per la promozione diretta agli ex campioni del mondo Grosso e Inzaghi, che da mesi occupano i tanti agognati posti d'onore. Sabato prossimo si parte con cinque partite alle 14 (l'esperimento del ritorno alla domenica duranta i Mondiali in Qatar è terminato) e tra queste c'è proprio la formazione calabrese seconda in classifica, alle prese con movimenti di mercato che fanno sognare. La capolista ciociara scende in campo subito dopo, alle 16.15, nel derby "canarino" con il Modena: stessi colori, diverse le ambizioni, almeno per ora. Grosso e i suoi giovani vogliono ripartire alla grande e smentire le statistiche che danno i campioni d'inverno non promossi in A a fine regular season. Gli emiliani sognano un posto nei play-off, ma devono guardarsi bene dal quintultimo posto.

Chi vede da vicino la A diretta è il Bari: contro il Parma, Mignani cerca subito un successo per galvanizzare ulteriormente l'ambiente e tallonare le prime. Il sogno doppio salto dalla C alla A è vivo e scalda il popolo del San Nicola.

Riflettori puntati tutti sulla Unipols Domus di Cagliari, in cui ci sarà l'esordio in panchina di Claudio Ranieri per la sfida dei sardi contro il Como dell'ex Cerri. Previsto un pubblico da A per dare il benvenuto a Sir Claudio, tornato sull'isola 30 anni dopo. Tre partite si giocano di domenica, mentre lunedì 16 gennaio si chiude con un posticipo che profuma ancora di A: a Marassi c'è Genoa - Venezia. Gilardino, confermato in panchina, cerca subito spazio in zona A diretta. Deve vincere e sperare che l'amico Inzaghi parta con il freno a mano tirato. Ma il suo Grifone è tornato lì e non mollerà fino alla fine.

Serie B, prima giornata di ritorno: partite, programma e orari

Sabato 14 gennaio 2023, ore 14.00

BARI - PARMA

CAGLIARI - COMO

PERUGIA – PALERMO

PISA - CITTADELLA

REGGINA – SPAL

Sabato 14 gennaio 2023, ore 16.15

FROSINONE – MODENA

Domenica 15 gennaio 2023, ore 14.00

SÜDTIROL – BRESCIA

Domenica 15 gennaio 2023, ore 16.15

COSENZA – BENEVENTO

TERNANA – ASCOLI

Lunedì 16 gennaio 2023, ore 18.45

GENOA – VENEZIA

Serie B, prima giornata di ritorno: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.