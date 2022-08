Con una nota ufficiale, la Lega B ha ufficializzato date e orari dei match del torneo cadetto 2022-2023 dalla 7ª alla 9ª giornata di campionato. La prossima tranche di calendario, con anticipi e posticipi fino a metà ottobre, prevede due succulenti match tra le big del campionato retrocesse dalla serie A. Per la settima giornata, il Cagliari alla Domus (sabato 1° ottobre) ospita il Venezia di Joavorcic alle 14. Sarà solo uno degli eventi più seguiti della stagione, visto che solo una settimana dopo arriverà il big match per eccellenza di questa serie B: all'ottava giornata la squadra di Liverani sarà impegnata a Marassi contro il Genoa. Gara che profuma di A, con tanti protagonisti in campo che l'anno scorso hanno giocato la stessa partita nella massima serie, e che le due società e le due tifserie sperano di giocare tra i cadetti solo per questa stagione. Una sfida che sarà l'anticipo di venerdì 7 ottobre alle 20.30. Ecco il calendario delle gare in programma tra il 30 settembre al ed il 16 ottobre.

Serie B, anticipi e posticipi dalla 7a alla 9a giornata 7a giornata Venerdì 30 settembre 2022

ore 20.30 COSENZA - COMO

Sabato 1 ottobre 2022

ore 14.00 BARI - BRESCIA

ore 14.00 CAGLIARI - VENEZIA

ore 14.00 CITTADELLA - TERNANA

ore 14.00 MODENA - REGGINA

ore 14.00 PALERMO - SÜDTIROL

ore 14.00 PARMA - FROSINONE

ore 14.00 SPAL - GENOA

ore 16.15 PERUGIA - PISA

Domenica 2 ottobre 2022

ore 16.15 BENEVENTO - ASCOLI

8a giornata

Venerdì 7 ottobre 2022

ore 20.30 GENOA - CAGLIARI

Sabato 8 ottobre 2022

ore 14.00 ASCOLI - MODENA

ore 14.00 BRESCIA - CITTADELLA

ore 14.00 PISA - PARMA

ore 14.00 TERNANA – PALERMO

ore 14.00 VENEZIA – BARI

ore 16.15 FROSINONE – SPAL

ore 16.15 REGGINA – COSENZA

Domenica 9 ottobre 2022

ore 16.15 COMO – PERUGIA

ore 16.15 SÜDTIROL – BENEVENTO

9a giornata

Venerdì 14 ottobre 2022

ore 20.30 VENEZIA - FROSINONE

Sabato 15 ottobre 2022

ore 14.00 BENEVENTO – TERNANA

ore 14.00 CAGLIARI – BRESCIA

ore 14.00 CITTADELLA – SPAL

ore 14.00 COSENZA – GENOA

ore 14.00 MODENA – COMO

ore 14.00 PALERMO – PISA

ore 14.00 PARMA - REGGINA

ore 16.15 BARI - ASCOLI

Domenica 16 ottobre 2022