Serie B, programma e orari della quarta giornata

Aspettando finalmente di vedere il quadro completo delle venti partecipanti al campionato di serie B, la Lega ha già pubblicato programma e orari della quarta giornata di andata, ancora con otto gare su dieci, aspettando il Consiglio di Stato che tra una settimana metterà fine alla lunga estate dei ricorsi e delle code giudiziarie.

Sabato 2 e domenica 3 settembre si scenderà in campo, tutti alle 18.30 ad eccezione di Cittadella - Venezia, posticipo della domenica in nottura (20.45), per il quarto turno. Il derbyssimo emiliano Parma - Reggiana big match del sabato, mentre il giorno seguente allo Zini andrà in scena la partita del cuore nel ricordo di Luca Vialli, Cremonese - Sampdoria, remake delle sfide salvezza della passata stagione, in cui entrambe le formazioni sono retrocesse in B.

Serie B, 4a giornata: il programma

Sabato 2 settembre 2023

ore 18.30 MODENA - PISA

ore 18.30 PALERMO - FERALPISALÒ

ore 18.30 PARMA - REGGIANA

ore 18.30 SÜDTIROL – ASCOLI

Domenica 3 settembre 2023

ore 18.30 CREMONESE - SAMPDORIA

ore 18.30 SPEZIA – COMO

ore 18.30 TERNANA – BARI

ore 20.45 CITTADELLA - VENEZIA