Serie B, le partite in programma oggi: dove vederle in tv e in streaming

Lo 0 a 0 del San Nicola tra Bari e Palermo ha dato il via alla serie B 2023/2024. Oggi la prima giornata di campionato prosegue con tre match in programma, tutti in notturna (20.30), per concludersi con i posticipi di domani. Sono due le gare rinviate a data da destinarsi a causa dello strascico giudiziario dell'estate dei casi Lecco e Reggina. Sarà una serata di emozioni al San Vito-Marulla di Cosenza: arriva subito l'Ascoli, con mister Viali che sarà il grande ex della notte calabrese. Dopo aver salvato ai play-out i Lupi, ha scelto la panchina dei marchigiani per la sua nuova avventura. I rossoblu di casa hanno invece puntato su Fabio Caserta, reduce dall'annata da incubo a Benevento, ma due anni fa ai play-off con i campani e prima ancora promosso dalla C alla B con il Perugia.

Si ricomincia anche a Cremona. Allo Zini tanto entusiasmo nonostante la fresca retrocessione dalla serie A. La campagna acquisti di spessore, fatta per rinforzare la rosa del confermato Ballardini, ha riacceso subito la voglia di vincere della piazza. Con Vazquez e Zanimacchia, arrivati dal Parmo, i grigiorossi provano a partire forte contro la neopromossa Catanzaro, che si ripresenta tra i cadetti dopo vent'anni di assenza e con la voglia di stupire e lottare, perché no, subito ai posti che contano. Il gioco dello stratega Vivarini e i gol di Re Pietro Iemmello, eroe cittadino della promozione, e Alfredo Donnarumma, attaccante esploso anni fa a Teramo con il tecnico giallorosso e pronto a riprendersi la vetrina in B dopo qualche annata a vuoto.

Si gioca anche al Liberati di Terni: gli umbri ripartono dalla conferma di Lucarelli e da molte incognite a livello di organico. Il calendario non è stato magnanimo con le Fere, che terranno a battesimo la nuova Samp di Pirlo, una delle accreditate alla vittoria del campionato. In arrivo, per chiudere un mercato da A, anche il centrocampista dell'Udinese Pereyra, che si aggiunge ai colpi già assicurati dal patron Radrizzani all'ex campione del mondo di Berlino.

Serie B, prima giornata

Bari – Palermo 0-0

Oggi, sabato 19 agosto, ore 20:30

Cosenza – Ascoli

Cremonese – Catanzaro

Ternana – Sampdoria

Domani, domenica 20 agosto, ore 20:30

Sudtirol – Spezia

Cittadella – Reggiana

Parma – Feralpisalò

Venezia – Como

Rinviate Pisa – Lecco e Reggina/Brescia - Modena

Serie B, prima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.