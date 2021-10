Serie B, ottava giornata: programma e arbitri

Dopo la sosta, torna la serie B nel prossimo fine settimana per l’8a giornata di andata. Sette partite in programma sabato, tre posticipi in campo domenica. Curiosità: domenica sera in Cittadella - Spal fa il suo esordio il fischietto Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. E' la seconda volta nella storia del torneo cadetto. L’unico precedente è del maggio scorso: Maria Marotta diresse Reggina-Frosinone, ultima giornata dello scorso campionato di B.

ASCOLI – LECCE h. 14.00

DIONISI

RANGHETTI – MIELE D.

IV: VILLA

Var: MARINELLI

Avar: CECCONI

CROTONE – PISA h. 14.00

BARONI

PAGANESSI – SCARPA

IV: SCATENA

VAR: DI MARTINO

AVAR: PAGNOTTA

LR VICENZA – REGGINA h. 14.00

GARIGLIO

ALASSIO – GARZELLI

IV: GIORDANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARGANI

PORDENONE – TERNANA h. 14.00

MINELLI

DI MONTE – CIPRIANI

IV: BONACINA

VAR: GHERSINI

AVAR: ROSSI C.

COSENZA – FROSINONE h. 16.15

FOURNEAU

AVALOS – D’ASCANIO

IV: GEMELLI

VAR: RAPUANO

AVAR: CAPALDO

PERUGIA – BRESCIA h. 16.15

GUIDA

COLAROSSI – SACCENTI

IV: SCARPA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: ROSSI L.

COMO – ALESSANDRIA h. 18.30

PEZZUTO

MUTO – TRINCHIERI

IV: CHERCHI

VAR: PICCININI

AVAR: AFFATATO

CREMONESE – BENEVENTO Domenica 17/10 h. 14.00

MARCENARO

SCHIRRU – VIGILE

IV: ANGELUCCI

VAR: SOZZA

AVAR: VECCHI

PARMA – MONZA Domenica 17/10 h. 16.15

MARESCA

VALERIANI – DI VUOLO

IV: ACANFORA

VAR: AYROLDI

AVAR: PAGLIARDINI

CITTADELLA – SPAL Domenica 17/10 h. 20.30

FERRIERI CAPUTI

GIALLATINI – DE MEO

IV: RICCI

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO