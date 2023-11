Serie B in tv, dove vedere tutte le partite della 14a giornata

Il prossimo turno di Serie B promette sfide importanti sia per la vetta che per la coda della classifica. Con tante novità: verso il debutto i nuovi tecnici chiamati giorni fa a guidare alcune delle formazioni cadette che hanno cambiato guida tecnica durante la sosta. Su tutte, lo Spezia, che ha affidato la panchina per il dopo-Alvini all'esperto Luca D'Angelo, che esordirà in un derby bollente a Marassi. Il turno si apre infatti venerdì sera alle 20.30 con l’attesissimo confronto tra Sampdoria e Spezia.

Il sabato si preannuncia ricco di partite interessanti, con Bari che sfiderà il Venezia alle 14, seguito da Cremonese contro Lecco, Parma contro Modena, Cittadella contro Sudtirol e Como (con Cesc fabregas in panchina) contro Feralpisalò, oltre a Reggiana-Ascoli, con Castori alla guida dei marchigiani. Alle 16.15 lo scontro tra Pisa e Brescia - con l'esordio di Maran sulla panca delle Rondinelle, per lui un ritorno 17 anni dopo - chiuderà il programma.

La domenica offre due ulteriori match, alle 16.15, con Catanzaro che affronterà il Cosenza e Ternana - Palermo.

Serie B, 14a giornata: programma e orari

Venerdì 24 novembre, ore 20,30

Sampdoria - Spezia

Sabato 25 novembre, ore 14

Bari - Venezia

Cremonese - Lecco

Parma - Modena

Cittadella - Sudtirol

Reggiana - Ascoli

Como - Feralpisalò

Sabato 25 novembre, ore 16,15

Pisa - Brescia

Domenica 26 novembre, ore 16,15

Catanzaro - Cosenza

Ternana - Palermo