Serie B, il punto dopo la 20a giornata

E' il momento del Lecce. L'ultimo turno di serie B sembra disegnato su misura per i salentini. Baroni vince la sfida da ex contro la Cremonese, non facile e non scontata, e approfitta della frenata di Pisa e Brescia, la coppia che occupa le prime due posizioni, fermata sul pari, rispettivamente da Spal (in trasferta) e Ternana (in casa). La capolista ha conquistato solo un punto nelle prime due gare del 2022.

I giallorossi salgono a 37 punti, due in meno dei toscani e uno delle Rondinelle. E adesso hanno il jolly da giocare: il recupero in programma mercoledì sera a Vicenza (ore 20), che potrebbe portarli al comando della classifica in caso di vittoria, o al secondo posto al pari della squadra di Inzaghi con un pareggio.

Stop brusco per il Benevento, che perde contro l'Alessandria e assieme alla Cremonese resta bloccato a 35 punti. La quarta e la quinta forza del torneo vengono agganciate dal Monza di Stroppa, tornato vincente in attesa del debutto del colpaccio di mercato Mancuso. Basta un gol di Mota per piegare la Reggina e condannare all'esonero Mimmo Toscano (al suo posto dovrebbe tornare Aglietti). Brianzoli in risalita e a meno cinque dalla vetta, obiettivo che Adriano Galliani non si toglie dalla testa.

Sale come un treno in corsa il Frosinone di Fabio Grosso: solido, concreto, non bello da vedere a tratti, ma in serie utile da tempo (tre vittorie di fila, 10 punti nelle ultime 5) e lanciato ormai nella griglia play-off. I ciociari hanno sbancato il Tardini di Parma. L'ex rigorista di Berlino ha impallinato il suo ex portiere azzurro, Buffon, salendo al settimo posto con 34 punti e condannando la squadra di Iachini ad un aninimo 13° posto, a tre punti dai play-out.

All'ottavo posto c'è l'Ascoli di Andrea Sottil, che sbanca invece il San Vito Marulla di Cosenza con un largo 1-3 al quale non partecipa il bomber Dionisi. I marchigiani con 32 punti scavalcano il Cittadella, fermato sul pari nel derby con il Vicenza.

Momento no per il Perugia, che al Curi concede al Pordenone la prima vittoria esterna della stagione. Friulani penultimi a cinque punti dal quartultimo posto che vale il play-out. Annaspa il Crotone, che pareggia con il Como e non vede la luce in fondo al tunnel. Dalla A al rischio C in pochi mesi.

Questa settimana il campionato si ferma, ma si giocano quattro recuperi che potrebbero ridisegnare la classifica in alto e in basso. La 21a giornata si gioca il prossimo 5 febbraio.