Serie B, il punto dopo la quarta giornata: Catanzaro da sogno

Il Catanzaro ci rimanda tutti ai romantici primi anni '80: torna in B dopo quasi due decadi e, alla quarta giornata, decide già di fare la storia. La squadra di Vivarini è prima in classifica appaiata al Parma, la grande favorita dell'estate. I calabresi sbancano il campo del Lecco, approfittando del mancato rodaggio della matricola lombarda, che perde 3-4 in "casa" (gioca all'Euganeo di Padova) e nobilita alla grande la sua prima partita tra i cadetti a distanza di mezzo secolo. I giallorossi arrivano con il vento in poppa della promozione da record ottenuta l'anno scorso. Una macchina che gira alla perfezione e in cui anche i nuovi arrivati sembrano già essere perfettamente inseriti. Nessuna sconfitta finora e, udite udite, la partitissima al Ceravolo contro il Parma ormai alle porte: domenica prossima sarà spettacolo.

A proposito della squadra di Pecchia, dopo tre vittorie di fila, nel derby casalingo contro la Reggiana ha trovato il primo ostacolo: 0 a 0 e frenata che favorisce l'arrivo di Catanzaro a pari punti e dei cugini del Modena a ridosso a quota 9. La squadra di Tesser sembra avere intenzioni molto serie quest'anno. Tre vittorie su tre gare, con un recupero che potrebbe valere la vetta solitaria. La coppia Strizzolo - Abiuso e il gigante Zaro in difesa fanno sognare i tifosi canarini.

Solido e ben strutturato, anche il Venezia continua il suo cammino senza tentennamenti. Lo 0 a 0 di Cittadella è un punto importante, aspettando di tornare a incornare con il tandem vichingo le porte avversarie.

Il Palermo strapazza la Feralpisalò, la più in difficoltà tra le matricole del campionato: zero punti, zero gol fatti, ben dieci subiti. Il cammino dei lombardi al momento somiglia più ad un calvario. Ma la B è lunghissima e c'è tempo per risollevarsi. I siciliani invece decollano e caricano l'ambiente. Al Barbera si preannuncia un clima infuocato per tutte le pretendenti alla promozione. La squadra di Corini non farà sconti quest'anno.

Respira la Samp di Pirlo, che strappa un punto a Cremona e muove la classifica dopo due sconfitte interne consecutive.

Bentornato Brescia: festeggia il ripescaggio con una vittoria di misura sul Cosenza, nella rivincita dei play-out della passata stagione. Anche al Rigamonti, ci pensa un vichingo: l'islandese Bjarnason, un ritorno tra le Rondinelle, fa scattare la festa. Primi tre punti, con tre partite da recuperare. Gastaldello vuole cancellare l'incubo della passata stagione.