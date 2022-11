Serie B, quattordicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

L'ultima sosta del 2022 della serie B è ormai alle spalle. Le venti squadre cadette sono pronte a tornare in campo per terminare l'anno solare senza soluzione di continuità fino al prossimo Boxing Day del 26 dicembre. Nel prossimo week-end si gioca la 14a giornata, con un nuovo format pensato appositamente per coprire il vuoto lasciato dalla serie A: due anticipi al sabato, la gara domenicale delle ore 12.30, poi le altre gare alle ore 15, con una in chiusura alle ore 18.

In questo periodo di massima visibilità che la B sta per vivere, senza la sorella maggiore in campo, ci saranno anche il turno infrasettimanale (7-8 dicembre) e, come detto, il classico boxing day di Santo Stefano: il 26 dicembre tutti in campo per salutare il 2022 e tornare a giocare dal 14 gennaio del nuovo anno.

Si riparte dalla caccia alla capolista Frosinone, che guarda tutti dall'alto e sabato allo Stirpe ospiterà il Cagliari per una partitissima in cui Grosso proverà a confermarsi re del torneo e Liverani dovrà invece dare una prova di forza per convincere il nuovo corso affidato al ds Bonato di poter meritare altre chance alla guida dei sardi e rilanciarli verso l'alta classifica.

Domenica a pranzo piatto forte con Reggina - Benevento: duello tra Pippo Inzaghi e Cannavaro con profumo Mundial e punti pesanti in gioco. I calabresi vogliono restare sulla scia della capolista, i campani devono dare continuità al successo di Ferrara, ottenuto prima della sosta. Domenica gioca anche il Genoa, al Curi di Perugia, per scacciare i cattivi pensieri che aleggiano su Blessin e continuare a tallonare la vetta, il grande obiettivo del club rossoblu. Chiude la giornata, domenica alle 18, lo scontro Palermo - Venezia: Corini vuole tornare in alta quota, Vanoli deve conquistare i primi punti della sua gestione e iniziare una durissima rimonta per portare i lagunari fuori dalla zona C.

Serie B, 14a giornata di andata: programma e orari

Sabato 26 novembre, ore 15

Parma - Modena

Sabato 26 novembre, ore 18

Pisa - Ternana

Domenica 27 novembre, ore 12.30

Reggina - Benevento

Domenica 27 novembre, ore 15

Cittadella - Cosenza

Perugia - Genoa

Frosinone - Cagliari

Brescia - Spal

Como - Bari

Sudtirol - Ascoli

Domenica 27 novembre, ore 18

Palermo - Venezia

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.