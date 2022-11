Serie B, quattordicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Questa settimana anche la serie B si ferma per dare spazio agli impegni internazionali. Oltre alle Nazionali partite per il Mondiale in Qatar, anche le altre selezioni in giro per il mondo hanno in programma raduni e test amichevoli. La cadetteria così approfitta per tirare il fiato dopo 13 giornate emozionanti e ricche di colpi di scena. Alla ripresa, la prossima settimana, il torneo di B avrà una bella novità: approfittando del lungo stop della serie A, i cadetti torneranno ad una vecchia abitudine del passato: giocare la domenica pomeriggio. Due anticipi al sabato, poi tutti in campo tra le 12.30 e le 18 della domenica. Nel periodo di massima visibilità che la B sta per vivere, senza la sorella maggiore in campo, ci saranno anche il turno infrasettimanale (7-8 dicembre) e il classico boxing day di Santo Stefano: il 26 dicembre tutti in campo per salutare il 2022 e tornare a giocare dal 14 gennaio del nuovo anno.

Serie B, 14a giornata di andata: programma e orari

Sabato 26 novembre, ore 15

Parma - Modena

Sabato 26 novembre, ore 18

Pisa - Ternana

Domenica 27 novembre, ore 12.30

Reggina - Benevento

Domenica 27 novembre, ore 15

Cittadella - Cosenza

Perugia - Genoa

Frosinone - Cagliari

Brescia - Spal

Como - Bari

Sudtirol - Ascoli

Domenica 27 novembre, ore 18

Palermo - Venezia

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.