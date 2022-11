Serie B, quindicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Tutti alle spalle del Frosinone in fuga. La B, dopo un altro fine settimana di colpi di scena clamorosi (esonero di Lucarelli, crisi Genoa) torna in campo nel prossimo week end con il leit motiv delle ultime settimane: provare a riacciuffare la squadra di Fabio Grosso, che comanda in classifica e guarda tutti dai suoi 5 punti di vantaggio sulle rivali. Per i ciociari, domenica prossima, il test a Bolzano, contro il terribile Sudtirol di Bisoli. La Reggina è seconda, ma non ha certo un impegno meno facile davanti: Inzaghi torna da ex a Brescia, con la squadra di Clotet che ha ritrovato vittoria e presidente (rientrate le dimissioni di Cellino). Poi c'è il Genoa: Grifone nel caos, dopo il quasi esonero di Blessin, spazzato via dall'intervento di Zangrillo, dopo che i rumors sulla successione del tecnico tedesco erano diventati assordanti. Il club rossoblu sceglie la continuità, almeno per le prossime due partite. Poi potrebbe davvero essere costretto a cambiare il manico di una squadra che rischia di giocarsi le chance di promozione diretta senza un cambio di passo. Sicuramente non sarà Andreazzoli a prendere le redini del Genoa: il tecnico toscano ha detto sì alla Ternana, che ha esonerato Lucarelli. Bisogna capire se sarà già in panchina sabato pomeriggio al Penzo di Venezia, o se l'ex Empoli firmerà dopo la prossima giornata e quindi inizierà la sua avventura umbra da lunedì prossimo. In quel caso, in panchina con le Fere ci sarà Vanigli con Mammarella. Gran partita sabato sarà sicuramente Bari - Pisa: i Galletti vogliono continuare a viaggiare ad alta quota e restare sulla scia delle prime (anche senza Cheddira, impegnato ai Mondiali), i toscani sono risaliti ad un passo dalla zona play-off con la cura D'Angelo: il tecnico ha raddrizzato la stagione dei nerazzurri nel giro di poche settimane. Domenica si chiude con Benevento - Palermo: Cannavaro cerca ancora la prima vittoria in casa della sua gestione, Corini non vuole farsi risucchiare nella bagarre retrocessione.

Serie B, 14a giornata di andata: programma e orari

Sabato 3 dicembre, ore 14

Venezia - Ternana

Sabato 3 dicembre, ore 18

Cagliari - Parma

Domenica 4 dicembre, ore 12.30

Spal - Modena

Domenica 4 dicembre, ore 15

Genoa - Cittadella

Sudtirol - Frosinone

Brescia - Reggina

Cosenza - Perugia

Bari - Pisa

Ascoli - Como

Domenica 4 dicembre, ore 18

Benevento - Palermo

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.