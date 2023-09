Serie B, quinta giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Una settimana per tirare il fiato dopo i primi quattro turni, fondamentale per Lecco e Brescia per ritoccare gli organici (le due squadre ammesse in via definitiva dal Consiglio di Stato lo scorso 29 agosto hanno una proroga sul mercato fino a venerdì prossimo, 8 settembre), ma utile a tutte le venti formazioni di B per compattarsi a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Qualche allenatore corre già ai ripari, perché dopo il break per le Nazionali dovrà accelerare, altrimenti arriveranno i primi fantasmi sulle panchine.

La quinta giornata inizia il 15 settembre, di venerdì, con l'anticipo tra le big Venezia e Spezia, e termina lunedì 18, con il posticipo a Marassi tra Samp e Cittadella. Nel mezzo, un sabato ricco di suspense con Pisa - Bari e Reggiana - Cremonese match di cartello, ma anche il Modena impegnato contro la Feralpisalò: i canarini di Tesser puntano dritti alla vetta.

La domenica la partitissima tra le prime della classe, Catanzaro - Parma: chi vince vola da sola in testa alla classifica cadetta. I riflettori sono pronti ad accendersi su Vivarini e Pecchia.

Serie B, 5a giornata: programma e orari

Venerdì 15 Settembre

Venezia - Spezia, ore 20:30

Sabato 16 Settembre

Ascoli - Palermo, ore 14:00

Cosenza - Südtirol, ore 14:00

Feralpisalò - Modena, ore 14:00

Lecco - Brescia, ore 14:00

Pisa - Bari, ore 14:00

Reggiana - Cremonese, ore 16:15

Domenica 17 Settembre

Catanzaro - Parma, ore 16:15

Como - Ternana, ore 16:15

Lunedì 18 Settembre

Sampdoria - Cittadella, ore 20:30