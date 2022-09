Serie B, 5a giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv o in streaming

Lo strano terzetto in testa alla serie B si prepara già ad un week end terribile, in cui dovrà dare il massimo per confermarsi. E' in arrivo la quinta giornata del campionato cadetto e, Frosinone, Brescia e Reggina, fanno i conti con le rivali, pronte al sorpasso. La squadra di Clotet va a Modena, quella di Grosso a Cittadella e quella di Pippo Inzaghi a Pisa: tutte in trasferta, contro squadre che hanno estremo bisogno di fare punti già dopo quattro turni. Saranno trappole difficili da evitare. Pronto ad approfittarne il Genoa, che però dovrà aprire la giornata nell'anticipo di Palermo, contro i rosanero che palesano qualche difficoltà e arrivano da due ko di fila. Blessin contro Corini dovrà dare una prova di forza al campionato: una sconfitta potrebbe costare un ritardo dalla vetta da rimontare poi con un settembre a massima velocità. Partita clou del sabato è Benevento - Cagliari: Caserta si è risollevato e ora non teme nessuno, i sardi viaggiano ad una media regolare. Emozione da ex per il bomber Lapadula, dai campani agli isolani nell'ultimo mercato.

Domenica tocca al Venezia scacciare i fantasmi a Ferrara contro la Spal: Javorcic, in caso di ko, rischia di saltare. Venturato sta trovando la quadra grazie ai ritocchi di fine mercato (ottimo il colpo Valzania dalla Cremonese) e ai gol di La Mantia. Con un successo, gli estensi possono inserirsi ai piani alti, e restarci a lungo.

Serie B, 5a giornata di andata: programma e orari

Venerdì 9 settembre

ore 20.30 PALERMO - GENOA

Sabato 10 settembre

ore 14 BENEVENTO – CAGLIARI, ore 14 CITTADELLA – FROSINONE, ore 14 COMO – SÜDTIROL, ore 14 COSENZA – BARI, ore 14 MODENA - BRESCIA, ore 14 PARMA – TERNANA, ore 14 PISA – REGGINA

ore 16.15 PERUGIA - ASCOLI

Domenica 11 settembre

ore 16.15 SPAL – VENEZIA

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 verrà trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.