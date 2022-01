Serie B, domani si giocano tre recuperi: come può cambiare la classifica

C'è la sosta, ma non per tutti. Domani, domenica 30 gennaio, alle 14.30, si giocano tre recuperi importanti in serie B: diretta tv su Sky Sport, streaming su DAZN e Helbiz Media.

Tre gare della 19a giornata, saltata qualche settimana fa causa Covid. Partite che potrebbero ridisegnare la classifica in modo determinante, soprattutto nella zona pericolo. Il Cittadella (30 punti) al Tombolato contro il Cosenza, quartultimo, bussa alle porte dei play-off: i veneti sono noni e vincendo si prenderebbero l'ottava poltrona, buona per gli spareggi promozione, occupata oggi dall'Ascoli (32 punti). Il Cosenza non ha mai vinto fuori casa e sogna un colpo che potrebbe regalare un balzo verso la salvezza.

Il Parma è in grave ritardo sulla zona promozione con 23 punti e deve vincere a tutti i costi per tornare a sognare di dare un senso a questa stagione. Il Crotone, però, è terzultimo e non può più fallire (ma non ha mai vinto fuori casa finora).

Vicenza alla disperata caccia di un successo al Menti contro l'Alessandria: veneti ultimi con 8 punti, piemontesi quintultimi a quota 20. Chi perde è nei guai. Ma è Brocchi a rischiare di più: un ko potrebbe costargli anche la panchina.

Cittadella – Cosenza

In Veneto i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 5 con score di assoluta parità: 2 successi per parte ed 1 pareggio. L’ultima vittoria granata è il 2-0 della Serie B 2018/19, l’ ultima calabrese il 3-1 2019/20, sempre in B. Cittadella a segno da 11 gare consecutive, con ultimo stop datato 23 ottobre scorso, Monza-Cittadella 1-0: da allora i granata hanno siglato 16 reti. In Serie BKT la squadra di Gorini è arrivata a 9 risultati utili consecutivi, con ultima sconfitta 1-2 in casa contro il Parma dello scorso 28 ottobre: poi sono arrivati 4 successi e 5 pareggi. Cittadella-Cosenza metterà di fronte le due squadre cadette 2021/22 agli opposti per numero di ammonizioni subite: 63 per i veneti, 34 per i calabresi. La partita potrebbe decidersi in avvio ripresa: la squadra di Gorini è la più prolifica della B 2021/22 dal 46’ al 60’ (8 reti segnate), quella di Occhiuzzi la più distratta (8 gol subiti, come il Vicenza). Il Cosenza non vince fuori casa dal 30 gennaio 2021, 2-1 a Chiavari sull’Entella, in B; da allora 19 trasferte con score di 6 pareggi e 13 sconfitte. Nelle ultime 15 gare esterne calabresi sempre a porta aperta, totale di 38 reti subite ed ultimo “clean sheet” lo 0-0 di Salerno del 13 febbraio scorso. Primo confronto tra Edoardo Gorini e Roberto Occhiuzzi.

Parma – Crotone

Secondo confronto ufficiale in Emilia tra le due formazioni, a bilancio la vittoria calabrese dello scorso anno in Serie A per 4-3. Parma unica compagine ancora senza rigori a favore e squadra più “tartassata”, avendone già subiti 6. Parma-Crotone metterà di fronte le due squadre cche hanno finora meno cambi: 76 per gli emiliani, 77 per i calabresi. Crotone ancora senza successi esterni (come il Cosenza). L’ultima vittoria esterna dei pitagorici risale al match del “Tardini”, 4-3 lo scorso 22 aprile in A; da allora 3 pareggi e 9 sconfitte in 12 trasferte. Da 23 gare esterne rossoblù sempre a porta aperta, con ultimo “clean sheet” il 15 dicembre 2020, 0-0 a Udine in Serie A; poi un totale di 65 reti al passivo. Prima sfida tra Giuseppe Iachini e Francesco Modesto, che vivrà il suo amarcord: è stato giocatore del Parma dal gennaio 2011 al giugno 2012, 41 presenze e 4 reti in partite ufficiali con i ducali.

Vicenza – Alessandria

Sono 15 i precedenti ufficiali in Veneto tra le due compagini, con bilancio di 12 successi biancorossi, 2 pareggi ed 1 vittoria dei grigi. L’ultima sfida prima di oggi è datata 16 maggio 1993, 1-1 in C-1. Il Vicenza prova a risalire la china: squadra con meno vittorie del torneo cadetto (2 volte, come Pordenone e Crotone), a caccia del primo successo casalingo (che manca dal 10 maggio scorso, 2-1 in B sulla Reggiana). I veneti hanno subito 19 reti su 37 totali a cavallo dell’intervallo, di cui 11 fra 31’ e 45’ inclusi recuperi (primato solitario nella B 2021/22) ed 8 tra 46’ e 60’ di gara (come il Cosenza). Vicenza-Alessandria metterà di fronte le due squadre che finora hanno pareggiato di meno: 2 partite ciascuna su 20 disputate.

In Vicenza-Alessandria saranno curiosamente di fronte la quarta squadra che segna più reti con subentranti a partita in corso (il Vicenza, 8 centri, meglio a 10 solo Monza e Cremonese ed a 9 Frosinone) e quella che ne fa di meno (1 l’Alessandria, come Perugia e Cittadella). Clamoroso il dato biancorosso: su un totale di 19 gol di squadra, 8 di essi sono stati appunto siglati da giocatori entrati a partita avviata (42,1% del complessivo). Un solo incrocio tecnico ufficiale tra Cristian Brocchi (che domani festeggia 46 anni) e Moreno Longo, nella serie B 2016/17 quando Brocchi sedeva sulla panchina del Brescia e Longo su quella della Pro Vercelli: 2-1 in casa delle “rondinelle” il 24 dicembre 2016.