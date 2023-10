Serie B, i recuperi di Brescia e Lecco

Dopo otto turni di campionato, il Brescia ripescato a causa della mancata ammissione in B della Reggina è undicesimo con 9 punti. La matricola Lecco, invece, che ha avuto l'ok dal Consiglio di Stato lo scorso 29 agosto, dopo aver vinto sul campo i play-off di serie C della passata stagione, è ultima con un punto. Cos'hanno in comune le due formazioni lombarde? Hanno giocato solo cinque delle otto partite in calendario. E quindi hanno tre gare da recuperare nelle prossime settimane per mettersi al pari delle altre diciotto formazioni cadette. Le rispettive posizioni di classifica attuali non sono veritiere e potrebbe cambiare radicalmente nel giro di un mese, quando Brescia e Lecco giocheranno i tre recuperi delle prime giornate di campionato, trascorse sul divano in attesa delle sentenze definitive.

La Lega di Serie B ha comunicato il calendario dei recuperi, che naturalmente coinvolgono molte squadre del campionato cadetto, rimaste ferme in quelle prime tre giornate aspettando l'inizio del torneo di Brescia e Lecco. Modena, Palermo e Sudtirol devono affrontare le Rondinelle di Gastaldello, mentre Pisa, Spezia e Como hanno in programma i recuperi contro la neopromossa di Foschi. Ecco il calendario dei sei recuperi di serie B (con gli orari d'inizio delle gare).

Serie B, i recuperi delle prime tre giornate di Brescia e Lecco

Martedì 24 ottobre 2023 (1a giornata)

BRESCIA - MODENA ore 18.30

PISA – LECCO ore 18.30

Mercoledì 8 novembre 2023 (2a giornata)

LECCO - SPEZIA ore 18.30

PALERMO – BRESCIA ore 18.30

Martedì 28 novembre 2023 (3a giornata)

COMO – LECCO ore 18.30

SÜDTIROL - BRESCIA ore 18.30