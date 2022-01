Serie B, Benevento - Monza 3-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Troppo Benevento per un Monza che subisce due espulsioni nel primo tempo consegnandosi agli stregoni. In avvio Donati perde palla, Tello per Insigne che evita l’ex di turno, Caldirola, e batte Di Gregorio. Gli stregoni continuano a premere, la seconda ammonizione per Mazzitelli (28′) regala un uomo in più ai sanniti.

Il Var toglie il rigore assegnato per un contatto Insigne-Di Gregorio (32′), D’Alessandro atterra Moncini lanciato a rete. Ospiti in nove. Al 40′ sponda di Moncini per Tello e 2-0.

Nella ripresa pronti via e Valoti trasforma il rigore che potrebbe riaprire la gara. Il Monza preme ma Moncini (6′) prima e Insigne (17′) dopo non riescono a triplicare. I sanniti chiudono i conti al 21′ con l’ennesima fuga di Masciangelo conclusa con un cross per la testa di Moncini sul primo palo. Fine dei giochi con venti minuti di anticipo. Il Monza, sotto di due gol e di due uomini, non ne ha più.

Il Benevento festeggia il ritorno in campo nel 2022 con tre punti pesantissimi che lo lanciano al secondo posto in classifica e ora si prepara ad annunciare la bomba di mercato: arriva Forte dal Venezia, esce Lapadula, che va in A (alla Samp).

Il Monza si lecca le ferite e guarda già al prossimo impegno, e al mercato dei bomber: Stroppa potrebbe avere un top come Leonardo Mancuso, dell'Empoli, nelle prossime ore.

Il tabellino

Marcatori: 7′ Insigne (B), 40′ Calò (B), 2′ st Valoti rig. (M), 20′ st Moncini (B)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora (30′ st Talia); Insigne (45′ st Umile), Moncini (23′ st Foulon), Tello (30′ st Brignola). All. Caserta. A disp.: Muraca, Manfredini, Vokic, Sau, Umile, Malva, Prisco, Vottari, Barba.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati (23′ st Sampirisi), Marrone, Caldirola; D’Alessandro, Colpani (1′ st Molina), Barberis (31′ st Favilli), Mazzitelli, C. Augusto; Ciurria (1′ st P. Pereira), Valoti (23′ st G. Ramirez). All. Stroppa. A disp.: Lamanna, Sommariva, Bettella, Siatounis, Antov, Paletta, Vignato.

ARBITRO: Sig. Valeri di Roma 2 (Galetto-Moro)

ESPULSI: Mazzitelli (M) D’Alessandro (M)

AMMONITI: Mazzitelli (M) Moncini (B) Insigne (B) Calò (B) Sampirisi (M)

Highlights

E' possibile rivedere gli highlights di Benevento - Monza 3 -1 su Sky Sport