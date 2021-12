Serie B, Aglietti a un passo dall'esonero: la Reggina richiama Toscano

Alfredo Aglietti non è più l'allenatore della Reggina. Mancano ancora gli annunci ufficiali, ma la società calabrese nelle ultime ore ha rotto gli indugi: procederà con l'esonera del tecnico amaranto e nelle prossime ore arriverà anche la comunicazione. Aglietti lascia la Reggina dopo la quinta consecutiva subita dagli amaranto, ieri sera, al Granillo contro la neopromossa Alessandria, che ha passeggiato sui resti dei padroni di casa: 0-4.

Una crisi irreversibile quella della Reggina delle ultime settimane: dalle primissime posizioni all'anonimo 13° posto attuale. Necessaria una sterza, ma non era semplice decidere. Dopo una nottata di riunioni tra il presidente Luca Gallo, i vertici societari e dirigenziali, si è scelta la vita del cambio in panchina. Aglietti, però, ha un contratto fino a giugno del 2023. Difficile quindi poter fare nuovi investimenti. Il club sognava Davide Dionigi, ex bomber amaranto, ma il tecjico è legato al Brescia e avrebbe preteso non meno di 18 mesi di accordo.

Per questo, la scelta al momento è obbligata: il ritorno di Mimmo Toscano, tecnico che ha ottenuto nel torneo 2019/2020 la promozione dalla C alla B con la Reggina, legato da contratto al club fino al 30 giugno 2022. Toscano, reggino di Cardeto, l'anno scorso aveva iniziato la stagione in B, per essere esonerato proprio a dicembre (esattamente un anno fa) e sostituito da Marco Baroni.