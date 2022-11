Serie B, Reggina - Benevento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Reggina è in serie positiva, il Benevento si è sbloccato. L'incrocio Mundial (siamo in tema) tra Pippo Inzaghi e Fabio Cannavaro è in programma domenica prossima all'ora di pranzo: sarà una delle partite di cartello della 14a giornata di B, che riparte dopo la sosta,. Gli amaranto calabresi vengono da due vittorie consecutive nelle ultime tre partite e sono tornati nella seconda piazza della classifica a caccia della capolista Frosinone, distanze cinque punti. Inzaghi, che sarà il grande ex della partita, si affiderà al solito 4-3-3: Ravaglia in porta, Pierozzi, Camporese, Gagliolo e Di Chiara in difesa. A centrocampo, Fabbian, Mayer ed Hernani, mentre in avanti, il tridente sarà composto dal rientrante Menez, Canotto e Rivas.

Il Benevento ha vinto prima della sosta in trasferta sul campo della Spal (altro duello Mundial tra Cannavaro e De Rossi). E' stata la prima gioia della gestione tecnica affidata all'ex capitano della Nazionale. Con i due precedenti pareggi casalinghi consecutivi, il successo di Ferrara ha ridato ossigeno ai sanniti per credere ancor di più in loro stessi, ma la classifica resta comunque delicata come testimonia il quart’ultimo posto. Sarà 3-5-2 per i campani, che dovrebbero disporsi in campo con Paleari tra i pali, Letizia, Cappellini e Glik in difesa. A centrocampo, Leverbe e Masciangelo occuperanno le corsie esterne, con Improta, Karic e Acampora nel ruolo di interni. In attacco, la coppia La Gumina-Forte.

Reggina - Benevento: probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari, Letizia, Cappellini, Glik, Leverbe, Karic, Acampora, Improta, Masciangelo , LaGumina, Forte. All. Cannavaro.

ARBITRO Zufferi di Udine.

Reggina - Benevento: dove vederla in tv o in streaming

Reggina - Benevento, gara della 14a giornata di serie B, in programma domenica 27 novembre 11 novembre, alle 12.30, allo stadio Granillo, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.