La quintultima di campionato in serie B si apre con un anticipo da brividi: al Granillo la Reggina, appena penalizzata e quindi non ancora certa di essere dentro la griglia play-off, ospita un Brescia ormai all'ultima spiaggia. Pippo Inzaghi, che guida i calabresi, è il grande ex della serata. Ma prima della sfida alle Rondinelle non rilascerà dichiarazioni, tanta è la pressione che si respira in casa reggina. A Brescia la situazione non è certo più rosea. I lombardi del patron Cellino sono ad un passo dalla C: perdendo potrebbero ritrovarsi tagliati fuori dai giochi per la salvezza o il play-out. Non ci sono altre vie d’uscita per il Brescia, che deve solo pensare a fare più punti possibile in queste ultime tappe. Reggina e Brescia sono davanti ad un incrocio e devono proseguire il loro percorso nella giusta direzione. Non ci sono vie d’uscita e nemmeno mezze misure. Un pareggio non servirebbe a nessuno, e una vittoria - al contrario - potrebbe cambiare la storia della stagione.

Le ultime

I granata di Inzaghi continuano a fare i conti con le assenze dei lungodegenti Galabinov, Majer, Obi e Ricci. Dubbio Di Chiara, anche se l’impressione è che in casa reggina si farà tutto il possibile per averlo in campo dall’inizio. Nel Brescia sicuri assenti, oltre a Bertagnoli, Galazzi, Papetti e Pace. Adryan e Bianchi (che ha subito una botta al ginocchio e si avvia al forfait) da valutare domani prima del match.

Reggina - Brescia: probabili formazioni

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. All: Inzaghi.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti (Adorni), Huard; Bisoli, Van De Looi (Labojko), Bjorkengren; Listkowski, Rodriguez; Ayé. All. Gastaldello.

Serie B, Reggina - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Reggina - Brescia, anticipo della 34a giornata di serie B, in programma domani, venerdì 21 aprile, alle 20:30, allo stadio Granillo sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.