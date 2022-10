Serie B, Reggina - Cosenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Reggina - Cosenza, gara dell'8a giornata di serie B, in programma domani, sabato 8 ottobre, alle 16.15 allo stadio Granillo, sarà trasmessa in tv da Sky Sport e Sky Calcio, canali 201 e 202. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.