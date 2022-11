Serie B, Reggina - Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Reggina vuole accorciare sulle prime posizioni, il Genoa non può permettersi di perdere contatto con il Frosinone in fuga. Sarà un posticipo scoppiettante a chiudere la 12a giornata di andata domani sera: Reggina - Genoa. Inzaghi contro Blessin. Il Grifone arriva da un pari casalingo e vuole riprendere a vincere, pur non potendo contare su Strootman e Yeboah. Toccherà al bomber Coda, 5 reti finora, e alla fantasia di Aramu fare la differenza in un campo difficile e contro una squadra rodata ed esperta, come quella calabrese, imperniata ancora sulla classe senza età di Jeremy Menez.

Pippo Inzaghi elogia l'avversario, ma crede nell'impresa dei suoi: "La classifica di adesso non sarà quella di marzo. Il Frosinone sta facendo bene e aveva una squadra forte anche l'anno scorso, con lo stesso allenatore ed ha messo dentro altri giocatori importanti. Il Genoa è un gradino sopra tutti, giochiamo davanti alla nostra gente, noi dobbiamo giocare la partita perfetta e sperare che loro non siamo al top. Non credo che ci snatureremo, loro hanno vinto tante volte in trasferta, ma noi abbiamo la possibilità di giocare una partita da "serie A", loro sono i più attrezzati ed i più forti. Cercheremo di comandare il gioco anche questa volta così come è stato con altre favorite. Sono convinto si possa fare questa impresa".

La carica del rossoblu Gudmunsson alla vigilia: "Penso che sarà una grande partita. La Reggina è un'ottima squadra che sta attraversando un periodo di ottima forma. Non ci sono partite facili da giocare ma anche noi stiamo bene a livello di forma. Abbiamo pareggiato l’ultima partita e adesso vogliamo tornare a vincere".

Reggina - Genoa: probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Ménez, Canotto. All. Inzaghi.

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, A. Touré; Yalcin, Aramu, Jagiello; Coda. All. Blessin.

Reggina - Genoa: dove vederla in tv o in streaming

Reggina - Genoa, posticipo della 12a giornata di serie B, in programma domani, lunedì 7 novembre, alle 20.30, allo stadio Granillo di Reggio Calabria, sarà trasmessa in tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.