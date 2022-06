Serie B, la Reggina cerca un nuovo allenatore

Manca solo una panchina per completare il quadro degli allenatori della prossima serie B. L'unica squadra che non ha ancora deciso a chi affidare la guida tecnica, ad oggi, è la Reggina, alle prese fino a pochi giorni fa con problemi societari e il rischio di non potersi iscrivere al campionato. Tutte le altre hanno annunciato da tempo il nome del loro nuovo tecnico, tra conferme e rivoluzioni. Diverse le novità, come a Cagliari e Venezia, retrocesse dalla A (arrivano Liverani e Javorcic), o al Sudtirol, arrivato dalla C (Zauli dalla Juventus Under 23). Il Genoa conferma Blessin, mentre Bari, Modena e Palermo si tengono stretti Mignani, Tesser e Baldini.

Ora che la Reggina sembra aver salvato il proprio posto in serie B in extremis, grazie al cambio ai vertici del club, ma ora ha fretta di ripartire. Sembra ormai sempre più vicina una rivoluzione in casa dei calabresi con l’avvento della nuova proprietà di Felice Saladini. Il ds Taibi sembra prossimo all’addio e anche la permanenza di Roberto Stellone in panchina non è più scontata come sembrava fino a qualche giorno fa. A Reggio Calabria i rumors impazzano: diversi i nomi accostati alla panchina degli amaranto. Il più accreditato oggi sembra quello di Serse Cosmi, fermo dalla stagione 2020/2021, quando aveva guidato per una parentesi il Crotone in serie A. Il tecnico perugino potrebbe essere la scelta a sorpresa della nuova società reggina. Si attende a ore il comunicato ufficiale dell'esonero di Stellone, arrivato lo scorso gennaio alla guida dei calabresi. Poi sarà aperta la caccia al successore. Oltre a Cosmi, si valutano altri profili.