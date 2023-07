Serie B, la Reggina (esclusa) ricorre al Tar

La telenovela continua. La Reggina ha depositato al Tar del Lazio il ricorso amministrativo con cui contesta la bocciatura per l'ammissione al prossimo campionato di Serie B. Il club calabrese, difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Paolo Rodella, Fabio Cintioli e Donato Patera, non molla e continua a chiedere di restare nel torneo cadetto (la squadra si è già radunata agli ordini di Inzaghi). L'udienza dovrebbe esserci il 2 agosto, giorno in cui i giudici amministrativi avranno sul tavolo anche i ricorsi proposti il 21 luglio scorso dal Lecco e dalla Figc.

Il Consiglio Federale della Figc intanto ha definito la graduatoria delle società che hanno fatto domanda di riammissione e ripescaggio in Serie B. Questo l'ordine: Brescia e Perugia (con i lombardi quindi che hanno precedenza rispetto agli umbri e prenderebbero il posto della Reggina). "La graduatoria prevede la 17esima posizione per il Brescia e la 18esima per il Perugia, non abbiamo provveduto a un'integrazione dell'organico perché siamo in attesa dei ricorsi. Quindi noi ci posizioneremo, per non alterare i format di Serie B e C, in un momento successivo a quando conosceremo l'esito dei ricorsi". Avevano presentato domanda di riammissione anche SPAL e Benevento, le altre retrocesse dalla B alla C dell'ultima stagione.

In Serie C, tenuto conto della rinuncia del Pordenone, il Consiglio Federale ha deciso di riammettere il Mantova, quale squadra migliore classificata nella regular season nei tre gironi di Lega Pro. In seguito, preso atto delle relazioni della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali, è stata definita la graduatoria per l'eventuale integrazione dell'organico secondo il seguente ordine: Atalanta (seconda squadra, al posto del Siena), Casertana e Piacenza. Anche in questo caso, come spiegato dal presidente Gravina, il Consiglio ha deciso di non procedere, al momento, all'integrazione degli organici.

Così il presidente Gabriele Gravina sul momento delicato di B e Lega Pro: "Stop a riammissioni e ripescaggi? Non è più accettabile. Faremo qualcosa a breve. Dall’anno prossimo anticiperemo i termini d’iscrizione ai campionati, con deadline al 30 aprile e non a maggio o giugno. Pretenderemo rispetto ferreo delle regole. Ogni anno riviviamo puntualmente gli stessi fotogrammi. Dobbiamo dire basta. La cultura della sconfitta negli ultimi tempi la vogliono coltivare in pochi. Ma ogni anno a causa di ipotetiche riammissioni si blocca tutto il sistema". Sulla possibilità che la Serie B cominci n ritardo, invece, Gravina ha risposto: "Oggi per certo posso dire che non cambieranno i format, non a caso aspetteremo i ricorsi. Entro il 29 di agosto conosceremo l’esito definitivo. E’ chiaro che c’è anche la possibilità, dopo il Tar, di chiedere l’anticipazione della data del Consiglio di Stato. Per questo oggi non posso dire con certezza che la B inizierà in ritardo".