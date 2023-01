Si rinnova uno dei temi ricorrenti della serie B 2022/2023: si riparte anche nella prima di ritorno con una sfida tra ex Azzurri campioni del mondo. Inzaghi e la sua Reggina contro De Rossi e la Spal. Storie passate comuni, sfide future diverse. L'ex bomber deve ripartire forte per consolidare il secondo posto che manda dritti in A. L'ex capitano giallorosso, subentrato mesi fa a Venturato, cerca invece punti pesantissimi per la salvezza degli emiliani. Chi avrà la meglio in questa prima uscita del 2023? Difficile dirlo, anche se sulla carta la classifica parla chiaro. Ma in mezzo c'è il mercato e in queste prime settimane di gennaio il campionato regala sempre clamorosi colpi di scena.

Calabresi secondi e lanciati verso la promozione diretta in Serie A: nelle ultime cinque partite, gli amaranto hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Inzaghi deve sostituire Pierozzi e non è scontato che sia Bouah a rilevare il terzino di proprietà della Fiorentina. Da valutare le condizioni di Cionek, reduce da qualche problema fisico. Menez in attacco con Canotto, il talentino Fabbian in mediana.

Gli emiliani sono invece al quart’ultimo posto, in piena lotta retrocessione. Nelle ultime cinque partite, il rendimento è stato altalenante con due pareggi, due sconfitte e una vittoria. De Rossi in pieno fermento per il mercato. Dopo la cessione del talento Esposito allo Spezia, ora il ds Lupo cerca un trequartista: vicino il greco Fetfatzidis, 32 anni, ex Genoa oggi in Qatar. Arrivano offerte anche per La Mantia, bomber spallino.

Serie B, Reggina - Spal: probabili formazioni

REGGINA(4-3-3): Colombi, Bouah, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Majer, Fabbian, Hernani, Menez, Rivas, Canotto. All. Inzaghi.

SPAL(3-4-1-2): Alfonso, Peda, Varnier, Meccariello, Dickmann, Murgia, Prati, Tripaldelli, Valzania, Maistro, Rabbi. All. De Rossi.

Serie B, Reggina - Spal: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Reggina - Spal, gara in programma sabato 14 gennaio, alle ore 14, allo stadio Granillo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, One Football ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.